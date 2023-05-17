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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: En yüksek ve en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ek zam ne zaman açıklanacak? Son enflasyona göre ilk tahminler!
Giriş Tarihi: 17.05.2023 23:40 Güncelleme Tarihi: 17.05.2023 23:40

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: En yüksek ve en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ek zam ne zaman açıklanacak? Son enflasyona göre ilk tahminler!

Son dakika memur haberleri: Emekli ve memur maaşı zammı 2023 Temmuz için hesaplanmaya başladı. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar, 6 aylık enflasyon rakamları ile belirleniyor. Yılın ilk yarısına ilişkin 4 aylık veri geride kalırken son enflasyona göre hesaplar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının rekor zam ile 22 bin TL seviyesine çıkarılacağının müjdesini vermişti. Bu gelişme sonrası Temmuzda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanacak zam oranı için Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2023 Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında tüm detaylar...

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur maaş zammı hesaplama tablosu gündemdeki yerini koruyor. 6 aylık enflasyon rakamlarının ortaya çıkması için son Mayıs ve Haziran aylarının verisi bekleniyor. İki ay kala zamlı maaş tablosu da ortaya çıkmaya başladı. Başkan Erdoğan'ın açıklamasına göre en düşük maaş 22 bin TL seviyesine çekilirken milyonlarca memur ve memur emeklisinin heyecanlı bekleyişi sürüyor. En düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak soruları yanıt arıyor. Temmuz zammı enflasyon rakamları ardından netleşmeye başlıyor. Enflasyona ek olarak refah payı da gündemde yer alıyor. Peki, Memur zammı ne zaman açıklanacak 2023? İşte, detaylar…

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI: EN DÜŞÜK MAAŞ YÜZDE 85 ARTACAK!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, en düşük memur maaşı ile ilgili bir son dakika açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Yasaya göre memurların maaş artış oranları temmuz ve ocak ayında belirleniyor. Refah payı artışını biliyorsunuz biz getirdik. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceğiz.

Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

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MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim" dedi.

Böylece en düşük memur maaşı 11 bin 848 TL'den yüzde 85'i aşan zam ile 22 bin TL'ye çıkarılacak.

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR ZAMMI, ENFLASYON FARKI VE REFAH PAYI İLE BELİRLENECEK

Emekli ve memura ek zam yolda! Seçim sonrası Meclis'in açılmasıyla beraber ilk olarak emekli ve memur maaşlarına yapılacak düzenlemeler ele alınacak.

Geçtiğimiz günlerde 700 bin kamu işçisine yüzde 45 oranında zam yapıldığını açıklayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, bir müjde de emekli ve memura vermişti.

MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DAKİKA: Meslek meslek memur maaşı hesaplama tablosu! En düşük memur maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.''

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