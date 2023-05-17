MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: En yüksek ve en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ek zam ne zaman açıklanacak? Son enflasyona göre ilk tahminler!

Başkan Erdoğan, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullanmıştı:

''Memurlarımız müsterih olsunlar, onların haklarını teslim etmek de bizim boynumuzun borcudur. Temmuz ayı için enflasyon farkı ve refah payı esasına dayanan hazırlıklarımız var. Bu konuda yılbaşında gerçekleştirdiğimiz çalışmaların devamını getireceğiz.

Kimseyi enflasyona ezdirmeyeceğiz, kimseyi gördüğünden geri koymayacağız, tam tersine hep daha ileriye taşıyacağız. Ülkemizin bugüne kadar tüm eksiklerini nasıl biz giderdiysek, inşallah bugünkü sıkıntıları çözmek de bize nasip olacak.''