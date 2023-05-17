MEMUR ZAMMI 2023 TEMMUZ SON DURUM: En yüksek ve en düşük memur maaşı zammı ne kadar olacak, ek zam ne zaman açıklanacak? Son enflasyona göre ilk tahminler!

Son dakika memur haberleri: Emekli ve memur maaşı zammı 2023 Temmuz için hesaplanmaya başladı. Yılda iki kez artış yaşayan maaşlar, 6 aylık enflasyon rakamları ile belirleniyor. Yılın ilk yarısına ilişkin 4 aylık veri geride kalırken son enflasyona göre hesaplar ortaya çıktı. Geçtiğimiz günlerde Başkan Erdoğan, en düşük memur maaşının rekor zam ile 22 bin TL seviyesine çıkarılacağının müjdesini vermişti. Bu gelişme sonrası Temmuzda en düşük ve en yüksek memur zammı ne kadar olacak, kaç TL soruları yanıt aramaya başladı. Enflasyon farkı ve refah payı ile hesaplanacak zam oranı için Bakan Bilgin'in açıklamaları takip ediliyor. Peki, 2023 Memur maaşı zammı ne zaman açıklanacak? İşte, konu hakkında tüm detaylar...