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Haberler Fotohaber Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak
Giriş Tarihi: 05.05.2024 12:40 Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 12:40

Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

Güncel personel alımı ilanlarına göre kamuya 37.262 personel alımı yapacak. Memur olmak isteyen adaylar için kurumların başvuru şartlarını ve personel alımı yapılacak pozisyonları sıraladık. Buna göre memur alımı, işçi alımı ve sözleşmeli personel alımı kapsamında 4 bakanlığında dahil olduğu 20 kamu kurumu alım yapacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 20 kamu kurumu 37.262 personel alımı yapacak. Memur alımı yapacak kurumlar arasında 4 bakanlık da var. İşte işçi alımı, sözleşmeli bilişim personeli alımlarının da yer aldığı personel alımı listesi ve başvuru detayları...

Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

20 kamu kuruluşu toplamda 37.262 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, OGM, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DAP ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

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Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI 8 SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALACAK

Dışişleri Bakanlığı Merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere uygulamalı/yazılı ve sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 8 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

17 Nisan 2024 tarihinde başlayan başvurular 6 Mayıs 2024 tarihinde sona erecek.

Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

OGM 90 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu.

Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.

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