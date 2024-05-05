Memur olmak isteyenler dikkat! 20 kamu kurumu 37 bin 262 personel alımı yapacak

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
20 kamu kuruluşu toplamda 37.262 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, OGM, Eti Maden, Rekabet Kurumu, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DAP ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nin personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.