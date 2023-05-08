MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:49

Memur zam haberleri son dakika: 6 aylık enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak memur ve emekli zammı için 4 aylık veri belli oldu. Son enflasyona göre hesaplanan memur zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile aylıklara temmuz zammı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra refah payı eklenecek. Memur maaşı zammı hesaplama 2023 tablosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken Bakan Bilgin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…