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Haberler Fotohaber MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu
Giriş Tarihi: 08.05.2023 09:49 Güncelleme Tarihi: 08.05.2023 09:49

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

Memur zam haberleri son dakika: 6 aylık enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak memur ve emekli zammı için 4 aylık veri belli oldu. Son enflasyona göre hesaplanan memur zammı ne kadar olacak sorusu gündemdeki yerini aldı. Başkan Erdoğan'ın açıklaması ile aylıklara temmuz zammı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra refah payı eklenecek. Memur maaşı zammı hesaplama 2023 tablosu ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Konuya dair çalışmalar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülürken Bakan Bilgin'in açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar…

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

Memur maaş zammı 2023 temmuz hesapları ortaya çıkmaya başladı. Yılın ikinci yarısında geçerli olacak net oranın belirlenmesi için Mayıs ve Haziran enflasyon oranı verisi bekleniyor. Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile maaşlar temmuz zammına ek olarak refah payı ile değerlendiriliyor. Binlerce memur ve memur emeklisi ise en yüksek ve en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL sorularına yanıt arıyor. Yılda iki kez zam alan memur ve emekli temmuz zammı için bekleyiş devam ederken Maaş tabloları son enflasyona göre çıkarıldı. İşte, 2023 Memur zammı hesaplama tablosu…

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

SON DAKİKA | CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 7 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen İstanbul Mitingi'nde müjdeleri peş peşe sıraladı. Asgari ücret, emekli ve memur maaşları için düzenlemeler yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, maaşların enflasyon farkı ve refah payı ile beraber belirleneceğini ifade etti.

Başkan Erdoğan, memur maaşları ile ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Memurlarımızın maaşlarına temmuzda sadece enflasyon farkı eklemekle kalmayacak refah payı artışı da yapacağız, salı günü kamuoyuna açıklayacağız."

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MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

2023 NİSAN AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Nisan ayı enflasyon oranı 3 Mayıs 2023 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklandı.

TÜİK verilerine göre, enflasyon oranı Nisan ayında aylık bazda yüzde 2,39, yıllık bazda ise yüzde 43,68 olarak kayıtlara geçti.

Böylece milyonlarca vatandaşın gelirini artıracak Temmuz zammı için geriye sadece 2 aylık veri kaldı. Memur zammı Mayıs ve Haziran ayı enflasyon oranı sonrası netlik kazanacak.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN EMEKLİ VE MEMURA EK ZAM MÜJDESİ!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde emekli ve memur maaşları ile ilgili yaptığı açıklamada enflasyon üzerinde artışlarla alım gücünün artırılacağına işaret etmişti.

7 bin 500 TL üzerinde maaş alan emekliler için gelirleri artırıcı çalışmalar yapılacağını duyuran Başkan Erdoğan, Temmuz zammının yanı sıra refah payı da verileceğini belirtti.

MEMUR MAAŞ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: Temmuz zammı ile yeni memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL? Memur zammı hesaplama tablosu

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI TEMMUZ ZAMMI VE REFAH PAYI İLE ARTACAK

Başkan Erdoğan emekli ve memurlarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Seçimden sonra, yeni Meclisin yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek haberi milletimizle paylaşacağız.

Temmuzda enflasyon farkı yanında, refah payı artışını da dikkate alan bir düzenleme yapacağız. Memurlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü yine tutacağız."

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