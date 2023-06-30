MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için son enflasyon verisi bekleniyor. Geri sayım devam ederken en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Polis, doktor, öğretmen hemşire gibi meslekleri ilgilendiren zam oranı enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile hesaplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kritik haftaya girilirken Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile müjdeli haberi duyurdu. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak, belli oldu mu? İşte, Memur zam oranı hesaplama tablosu ve son durum gelişmeleri…