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Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan'dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 30.06.2023 06:57 Güncelleme Tarihi: 30.06.2023 06:57

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan'dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı 2023 Temmuz son dakika haberleri gündemdeki yerini koruyor. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren Temmuz maaş zammı için son enflasyon verisi bekleniyor. Geri sayım devam ederken en düşük memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, hesaplama nasıl yapılır soruları yanıt arıyor. Polis, doktor, öğretmen hemşire gibi meslekleri ilgilendiren zam oranı enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah payı ile hesaplanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalarda sona yaklaşıldı. Kritik haftaya girilirken Başkan Erdoğan son dakika açıklaması ile müjdeli haberi duyurdu. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç zam yapılacak, belli oldu mu? İşte, Memur zam oranı hesaplama tablosu ve son durum gelişmeleri…

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Memur zammı ne kadar olacak son dakika haberleri ile takip ediliyor. Emekli ve memur zam oranı üzerinde etkili olacak yılın ilk yarısına ait enflasyon rakamları gelecek hafta netleşiyor. Temmuz zammı için sayılı günler kalırken en düşük ve en yüksek memur maaşı ne kadar olacak, kaç TL, yüzde kaç zam yapılacak soruları yanıt arıyor. 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı yanı sıra refah payı ile artış yaşayacak rakamlar için çalışmalar Bakanlık bünyesinde devam ediyor. Maaş hesaplama işlemleri devam ederken Başkan Erdoğan'dan son dakika açıklaması geldi. Peki, memur zammı ne zaman açıklanacak, yüzde kaç olacak? İşte, 2023 Temmuz son dakika maaş zammı haberleri...

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün canlı bağlantıyla katıldığı AK Parti Teşkilatları ile Bayramlaşma Programı'nda açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında memur maaş zammına da değinen Başkan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

''Memur maaşlarıyla ilgili düzenlemeyi de hızlıca Meclisimizin takdirine sunacağız. Böylece milletimize verdiğimiz bir sözü daha gerçekleştirmenin bahtiyarlığını yaşayacağız.'

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MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

Buna göre, Kurban Bayramı sonrası memur maaşı düzenlemesi için düğmeye basılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da düzenleme için Temmuz ayına işaret etmişti.

Başkan Erdoğan'dan memur maaş zamları hakkında açıklama | Video

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek ve böylece en düşük memur maaşı net 22 bin TL'ye yükselecek.

Düzenlemeyle diğer memurların maaşlarında da güncelleme olacak. Oransal zam ile birlikte seyyanen zam yapılması, konuşulan formüller arasında.

MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

MEMUR MAAŞI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), enflasyon verilerini her ayın 3'ünde paylaşıyor. Buna göre; Haziran ayı enflasyon rakamları da 3 Temmuz 2023 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak.

Bu noktada milyonlarca memur ve emeklinin gözü 3 Temmuz'a çevrilmiş durumda. Hafta başında enflasyon farkı ve refah payı belli olacak.

Meslek meslek memur maaşları yılın ilk yarısına ait Ocak-Haziran dönemindeki enflasyon farkına ek olarak refah payı ile artış yaşayacak.

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