MEMUR ZAMMI SON DAKİKA 2023 TEMMUZ: Başkan Erdoğan’dan memur maaş zammı açıklaması! En düşük memur maaşı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

BAKAN VEDAT IŞIKHAN'DAN EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI AÇIKLAMASI!

Bakan Işıkhan, memur ve emekli maaşı zammı ile ilgili torba yasanın temmuz ayında Meclis'ten geçeceğini söyledi. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile işbirliği halinde çalıştıklarını anlatan Işıkhan, torba yasada paydaşları memnun edecek bir sonuca ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Düzenleme temmuzda Meclis'ten geçecek ve böylece en düşük memur maaşı net 22 bin TL'ye yükselecek.

Düzenlemeyle diğer memurların maaşlarında da güncelleme olacak. Oransal zam ile birlikte seyyanen zam yapılması, konuşulan formüller arasında.