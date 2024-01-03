MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:47
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
13:47
Son dakika haberi: Memur zammı belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını duyurdu. Bununla beraber Ocak 2024 memur enflasyon farkı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Zamlı memur maaşları kesinleşti. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşı hesaplama tabloları netleşti. Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklisi maaşı hesapları ve milyonların merak ettiği o tarih...