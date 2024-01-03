Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler
Giriş Tarihi: 03.01.2024 13:47 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 13:47

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

Son dakika haberi: Memur zammı belli oldu. TÜİK Aralık ayı enflasyon oranını duyurdu. Bununla beraber Ocak 2024 memur enflasyon farkı kesinleşti. Memur ve memur emeklileri bu rakama ilaveten yüzde 15 toplu sözleşme zammı alacak. Zamlı memur maaşları kesinleşti. Öğretmen, polis, hemşire, doktor ve mühendis dahil tüm meslek gruplarında memur maaşı hesaplama tabloları netleşti. Zamlı memur maaşları ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşuna memur ve memur emeklisi maaşı hesapları ve milyonların merak ettiği o tarih...

METE DİRİCE
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

Son dakika haberleri: Memur maaş zammı yüzde 49'u aştı. Temmuz öncesi 14 bin lira olan ortalama memur maaşı, Temmuzda yüzde 17,55 zam ve 8077 lira seyyanen zam ile 25 bin lirayı aştı. Memur enflasyon farkı ve yüzde 15 toplu sözleşme zammı ile Ocak ayında tüm memur ve memur emeklisi maaşları yeniden belirlenecek. Yüzde 49,25'lik memur zammı ile ortalama memur maaşı ile 37 bin lirayı aşacak.

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE 2,93 OLDU

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

6 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı: Yüzde 37,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
Memur zammı: Yüzde 49,25

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

ENFLASYON AYLIK BAZDA DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRÜYOR

Ekonomide sıkı para ve koordineli maliye politikası adımlarıyla enflasyon aylık bazda düşüşünü sürdürüyor. Temmuz ayında yüzde 9,49 olan aylık enflasyon Ağustos'ta 9,09 oldu. Eylül ayında düşüş hızlanarak yüzde 4,75 seviyesi görüldü. Ekim'de ise bu rakam yüzde 3,43 olarak kayıtlara geçerken, Kasım'da düşüş sürerek rakam yüzde 3,28'e geriledi. 2023'ün son verisi olan Aralık'ta ise enflasyon beklentilerin altında gerçekleşerek yüzde 2,93'e çekildi.

MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 4 tabloda yeni memur maaşları! Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte tarihler

MEMUR ZAMMI NASIL HESAPLANIYOR?

Memurlar ve memur emeklileri Ocak ve Temmuz döneminde zam alıyor. Burada bir önceki toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon, 'Memur enflasyon farkı'nı ifade ediyor. Bu memur enflasyon farkına yeni toplu sözleşme zammı ilave edilerek nihani memur maaşları zam oranı belirleniyor.

SON DAKİKA