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Haberler Fotohaber EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı için talimat!
Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:19 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 10:40

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı için talimat!

Emekli maaşı ve memur zammı bugün son dakika belli oldu. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak zammı kesinleşti. Ocak 2024 SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Mehmet Şimşek'e en düşük emekli maaşı için talimat geldi. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşu hesaplar ve merak edilen o tarihler...

METE DİRİCE
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı açıklandı. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı ile Ocak 2024'te toplumun hemen her kesimini ilgilendiren adımlar atılacak. Bakan Mehmet Şimşek Ocak 2024 emekli zammı düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Asgari ücretin 12'ye yakın refah payı ile belirlenmesi sonrası sıra emekli ve memur zammı için yapılacak düzenlemelere geldi. Refah payı hariç emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 2024 kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte rakamlarla milyonların merak ettiği tüm detaylar...

Refah payı hariç SSK, Bağ-Kur emekli zammı ne kadar oldu?
Enflasyon farkı ve toplu sözleşme ile memur zammı ne kadar oldu?
65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ne kadar oldu?
2024 Kıdem tazminatı tavanı kaç lira?

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

ARALIK AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde belirleyici olacak 2024 Aralık ayı enflasyon oranı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre enflasyon oranı Aralık'ta aylık bazda yüzde 2,93, yıllık bazda ise yüzde 64,77 olarak gerçekleşti.

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EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI İÇİN 6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57
Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
Memur zammı: Yüzde 49,25

SON DAKİKA! Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu | Video

EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

EMEKLİ VE MEMURLAR DİKKAT! 3 DÜZENLEME GELİYOR

Yeni yılda uygulanacak asgari ücret Başkan Erdoğan'ın son dokunuşuyla yaklaşık yüzde 12 refah payı ile belirlendi. Sırada emekli kök maaş zammı, memur maaş zammı ve en düşük emekli maaşı olmak üzere 3 düzenleme var.

  1. Emekli kök maaş zammı
  2. Memur ve memur emeklisi zammı
  3. En düşük emekli maaşı ve refah payı düzenlemesi
EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

REFAH PAYI MASADA

TÜİK'in Aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası 6 aylık enflasyon farkı belli oldu. Bununla beraber refah payı hariç emekli kök maaş zammı ve memur maaş zammı hesaplandı.

Bundan sonra Ocak ayının ilk yarısında emekliye refah payı değerlendirilecek ve en düşük emekli maaşı düzenlemesi yapılacak. Refah payı ve 7500 TL olarak uygulananan en düşük emekli maaşı için Meclis düzenlemesi gerekiyor.

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