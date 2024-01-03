EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

Giriş Tarihi: 03.01.2024 10:19
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
10:40
Emekli maaşı ve memur zammı bugün son dakika belli oldu. TÜİK'in açıklamasıyla 6 aylık enflasyon farkı ile Ocak zammı kesinleşti. Ocak 2024 SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı olmak üzere 3 düzenleme yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Mehmet Şimşek'e en düşük emekli maaşı için talimat geldi. Emekliye zam düzenlemesi nasıl olacak? 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı ile kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? Zamlı maaşlar ne zaman yatacak? İşte kuruşu kuruşu hesaplar ve merak edilen o tarihler...