EMEKLİ, MEMUR ZAMMI 2024 SON DAKİKA: 6 aylık enflasyon farkı KESİNLEŞTİ! Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı için talimat!

Son dakika haberleri...Emekli ve memur zammı açıklandı. Emekli kök maaş zammı, en düşük emekli maaşı ve memur maaş zammı ile Ocak 2024'te toplumun hemen her kesimini ilgilendiren adımlar atılacak. Bakan Mehmet Şimşek Ocak 2024 emekli zammı düzenlemesi için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Asgari ücretin 12'ye yakın refah payı ile belirlenmesi sonrası sıra emekli ve memur zammı için yapılacak düzenlemelere geldi. Refah payı hariç emekli ve memur zammı ne kadar olacak? 2024 kıdem tazminatı tavanı kaç TL oldu? İşte rakamlarla milyonların merak ettiği tüm detaylar...

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