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Haberler Fotohaber EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! '4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt buldu!
Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:59 Güncelleme Tarihi: 04.01.2024 14:00

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! '4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt buldu!

Son dakika haberi: Emekli kök maaş zammı ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile milyonlar alım gücü artacak. Emekli zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olurken gözler 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda olacak. Bakan Mehmet Şimşek emekli maaşı düzenlemeleri için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Emekli zammı için atılacak adımlarda düşük gelir grubu gözetilecek. İşte 4A, 4B, 4C olmak üzere hesaplanan rakamlara göre ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...

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EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! ’4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusu yanıt buldu!

Son dakika haberleri: SSK, Bağ-Kur emekli kök maaş zammı belli oldu. 6 aylık enflasyon oranı yüzde 37,57 olarak kesinleşti. Bu rakam refah payı hariç emekliye zam oranı oldu. 2024 emekli maaşı düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e bütçe sınırlarının sonuna kadar zorlanması talimatını verdi. 7500 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı 10 bin TL'yi aşacak. Öte yandan emekli refah payı, seyyanen zam da masada olacak. Bu konuda bütçenin el verdiği ölçüde adımlar atılacak.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! ’4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusu yanıt buldu!

2024 EMEKLİ ZAMMI BELLİ OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon oranını açıkladı. Buna göre aylık enflasyon 2,93 olarak gerçekleşirken emekli ve memur zammı için belirleyici olan 6 aylık enflasyon da yüzde 37,57 oldu. Bu rakam refah payı hariç doğrudan SSK, Bağ-Kur emekli maaşı zammı oldu.

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EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! ’4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusu yanıt buldu!

6 AYLIK ENFLASYON FARKI KESİNLEŞTİ

Aralık ayı enflasyon rakamları sonrası refah payı hariç 6 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 6 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 37,57, enflasyon farkı dahil 6 aylık memur zammı ise yüzde 49,25 oldu.

  • 6 aylık enflasyon: Yüzde 37,57
  • Refah payı hariç hesaplanan SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 37,57
  • Memur enflasyon farkı: Yüzde 29,78
  • Toplu sözleşme zammı: Yüzde 15
  • Memur zammı: Yüzde 49,25
EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! ’4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusu yanıt buldu!

GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA ÇEVRİLDİ

Emekli kök maaş zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bundan sonra ilk düzenleme en düşük emekli maaşı artışı olacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak.

  • En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek.
  • Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek.

Emekli maaşı düzenlemelerinin 16 milyonluk bir kesimi kapsadığı için Bakan Şimşek, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı başlıklarıyla beraber detaylı bir değerlendirme yapıyor.

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak. Son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.

EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! ’4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusu yanıt buldu!

EMEKLİ ZAMMI YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

SSK, Bağ-Kur emekli zammı Ocak ve Temmuz dönemi olmak üzere senede 2 kez belirleniyor. 6 aylık enflasyon oranı doğrudan emekliye zam oranı oluyor. Son dönemde bu rakamlara ilaveten refah payı da verilmesi dikkat çekiyor.

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