Giriş Tarihi: 04.01.2024 13:59
Güncelleme Tarihi: 04.01.2024
14:00
EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! '4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım' sorusu yanıt buldu!
Son dakika haberi: Emekli kök maaş zammı ve SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı düzenlemesi ile milyonlar alım gücü artacak. Emekli zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olurken gözler 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda olacak. Bakan Mehmet Şimşek emekli maaşı düzenlemeleri için bütçe sınırlarını sonuna kadar zorlayacak. Emekli zammı için atılacak adımlarda düşük gelir grubu gözetilecek. İşte 4A, 4B, 4C olmak üzere hesaplanan rakamlara göre ek ödemeli kuruşu kuruşuna maaş tabloları...