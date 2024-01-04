EMEKLİ KÖK MAAŞ ZAMMI SON DAKİKA: İşte 2024 ek ödeme tabloları! ’4A, 4B, 4C ne kadar emekli maaşı alırım’ sorusu yanıt buldu!

GÖZLER 2024'ÜN İLK KABİNE TOPLANTISI'NDA ÇEVRİLDİ

Emekli kök maaş zammı Ocak-Haziran dönemi için yüzde 37,57 olarak kayıtlara geçti. Bundan sonra ilk düzenleme en düşük emekli maaşı artışı olacak. Bununla beraber 2024 yılının ilk Kabine Toplantısı'nda emekli kök maaşları için refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam formülleri masaya yatırılacak.

En düşük emekli maaşı için tutar belirlenecek.

Refah payı, seyyanen zam ve kademeli zam değerlendirilecek.

Emekli maaşı düzenlemelerinin 16 milyonluk bir kesimi kapsadığı için Bakan Şimşek, bütçe disiplini, ücret artışı-enflasyon artışı başlıklarıyla beraber detaylı bir değerlendirme yapıyor.

En düşük emekli maaşı için milyonları sevindirecek adım atılacak. Emekliye refah payı için de bütçe sınırlarının el verdiği ölçüde adımlar atılacak. Son kararı Kabine Toplantısı sonrası Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vermesi bekleniyor.

Kabine Toplantısı önümüzdeki hafta içinde gerçekleşecek.