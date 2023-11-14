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Haberler Fotohaber MEMURA 'FARK'LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları
Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 13:59

MEMURA 'FARK'LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

Son dakika haberi...Memur zammı, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile beraber belirleniyor. 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi Ocak zammı ile maaş artışlarına odaklandı. Memur zammı, Kasım enflasyon rakamı sonrası büyük oranda belli olacak. Emekli, memur maaşları zam oranı için 1 veri kalacak. Öte yandan öğretmen, polis, hemşire ve doktor dahil memur meslek gruplarında maaş hesaplama tabloları netleşti. Memur zammı evde bakım, engelli ve 65 yaş maaşı başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemeleri de değiştirecek. İşte tablo tablo tüm hesaplar...

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MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

Son dakika haberleri...Memur enflasyon farkı için ipuçları güçlendi. Bunun yanında tüm memurların Ocak zammı hesaplanırken toplu sözleşme zammı da ilave edilecek. 5 aylık memur zammı Kasım ayı enflasyon rakamı sonrası netleşecek. Yıl sonu yaklaşırken, '2024 Ocak memur zammı ne kadar olacak' sorusu en çok merak edilenler arasına girdi. Memur ve emekli zammı ne kadar olacak?

MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

EKİM AYI ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI

Asgari ücret, emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok kalemde etkili olacak Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı. Buna göre enflasyon oranı Ekim'de aylık bazda yüzde 3,43, yıllık bazda ise yüzde 61,36 olarak gerçekleşti.

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MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

4 AYLIK MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE 22,08

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre Temmuz'da enflasyon yüzde 9,62, Ağustos'ta yüzde 9,09, Eylül'de yüzde 4,75, Ekim ayında ise yüzde 3,43 oldu. Tüm bunlarla beraber 4 aylık enflasyon rakamı da yüzde 29,41 olarak kayıtlara geçti.

Ekim ayı enflasyon rakamları 4 aylık memur enflasyon farkı belli oldu. Memur enflasyon farkı 4 aylık 22,08 oldu.

MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

5 AYLIK RAKAMLAR 4 ARALIK PAZARTESİ AÇIKLANACAK

Yaklaşık 2 hafta içinde ekonomi gündemi yoğunlaşacak. Asgari ücret toplantıları Aralık ayında başlayacak. Bunun yanında emekli ve memur maaşları başta olmak üzere birçok ödemeyi etkileyen 5 aylık enflasyon rakamı da bu tarihte kesinleşecek.

MEMURA ’FARK’LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

5 aylık enflasyon rakamları Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun masasında önemli bir belirteç, önemli bir referans değer olarak yer alacak. Bu rakamlarla emekli ve memur zamları büyük oranda belli olacak. Kesin rakamlar Ocak ayı başında 6 aylık enflasyon rakamları sonrası netleşecek.

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