Giriş Tarihi: 14.11.2023 13:59 Güncelleme Tarihi: 14.11.2023 13:59

MEMURA 'FARK'LI ZAM SON DAKİKA: 4 tabloda tüm hesaplar! İşte enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ile memur maaşları

Son dakika haberi...Memur zammı, toplu sözleşme ve enflasyon farkı ile beraber belirleniyor. 6 milyonu aşkın memur ve memur emeklisi Ocak zammı ile maaş artışlarına odaklandı. Memur zammı, Kasım enflasyon rakamı sonrası büyük oranda belli olacak. Emekli, memur maaşları zam oranı için 1 veri kalacak. Öte yandan öğretmen, polis, hemşire ve doktor dahil memur meslek gruplarında maaş hesaplama tabloları netleşti. Memur zammı evde bakım, engelli ve 65 yaş maaşı başta olmak üzere tüm sosyal destek ödemeleri de değiştirecek. İşte tablo tablo tüm hesaplar...