"Milli Banliyö Tren Seti" geliyor! İlk Gaziray Projesi'nde kullanılacak

ELEKTRİKLİ LOKOMOTİF VE YÜK TRENİ ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ayrıca, TÜRASAŞ tarafından geliştirilen milli elektrikli lokomotifin tasarım ve prototip çalışmaları da sürüyor. TÜRASAŞ bünyesinde yabancı firma lisansıyla elektrikli ve dizel lokomotif üretilirken bu projelerden elde edilen tecrübe milli elektrikli lokomotif üretiminde kullanılacak.

Kurum tarafından tasarım, sertifikasyon ve imalat süreçleri tamamlanan yeni nesil milli yük vagonlarının dış pazarlardaki payının artırılmasına yönelik çalışmalar da gelecek yıl yoğunlaştırılacak.