Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:21
Güncelleme Tarihi: 28.03.2024
11:25
Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...
Bankaların promosyon artışına gitmesinin ardından milyonlarca emekli maaşını taşımak istiyor. Fakat 3 yıllık sözleşme karşılığında daha önce peşin olarak 3-5 bin lira ödeme almış olan emekliler "tekrar promosyon alınır mı, aynı bankadan promosyon yenileme nasıl yapılır" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu ödemeler genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılıyor. Emeklilerin tekrar ödeme alabilmesi için güncelleme talep etmesi gerekiyor. Peki, promosyon farkı alınır mı, nasıl alınır? İşte bankadan yeniden ödeme almak için yapılması gerekenler detaylı anlatım.