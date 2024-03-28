Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

Örneğin; emekli en düşük tutardan 3 bin lira promosyon almış ve promosyon taahhüt sözleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmiş olsun. Dolayısıyla bu emekli, 3 bin liranın 1 yıla isabet eden tutarı 1.000 lirayı haketmiş durumda. Sözleşmesinin bitmesine ise 2 yıl var. Güncelleme 2 yıllık alacağı tutar üzerinden hesaplanacak. Bu durumda 8 bin liralık güncellemede oluşacak fark emeklinin hesabına yatıırlacak.