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Giriş Tarihi: 28.03.2024 11:21 Güncelleme Tarihi: 28.03.2024 11:25

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

Bankaların promosyon artışına gitmesinin ardından milyonlarca emekli maaşını taşımak istiyor. Fakat 3 yıllık sözleşme karşılığında daha önce peşin olarak 3-5 bin lira ödeme almış olan emekliler "tekrar promosyon alınır mı, aynı bankadan promosyon yenileme nasıl yapılır" sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu ödemeler genellikle 3 yıllık taahhüt karşılığında yapılıyor. Emeklilerin tekrar ödeme alabilmesi için güncelleme talep etmesi gerekiyor. Peki, promosyon farkı alınır mı, nasıl alınır? İşte bankadan yeniden ödeme almak için yapılması gerekenler detaylı anlatım.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

Emekli maaşını kamu bankalarından alan emekliler, 3 yıllık sözleşme karşılığında daha önce peşin olarak 3-5 bin lira ödeme almıştı. Şimdi güncelleme talep eden emekliye geçen süreye göre 8-12 bin liralık promosyona göre fark ödenecek. Peki, tekrar promosyon alınır mı, aynı bankadan promosyon yenileme nasıl yapılır? Detaylar haberimizde.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

EMEKLİ MAAŞI PROMOSYON ÖDEMESİ NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere kamu bankalarının 8-12 bin TL arası promosyon vereceğini duyurmuştu. Promosyon başvuruları 28 Mart Perşembe bugün itibariyle başladı.

Emekli maaşını kamu bankalarından alan emekliler, 3 yıllık sözleşme karşılığında daha önce peşin olarak 3-5 bin lira ödeme almıştı.

Şimdi güncelleme talep eden emekliye geçen süreye göre 8-12 bin liralık promosyona göre fark ödenecek. Bu noktada promosyon sözleşmesinin üzerinden geçen süreye göre promosyon farkı alınabilir.

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Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

PROMOSYON FARKINI ALMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Emekli maaşlarını taşımak isteyen emekliler bankaya bildirim yapmak zorundadır. Bildirim banka şubelerinden veya e-Devlet üzerinden yapılabilir.

Daha avantajlı bir promosyon olması durumunda taahhüt süresi dolmadan da banka değişikliği yapılabilir. Ancak mevcut bankada kalınan sürenin promosyonu alınıyor, kalanını ise iade edilir.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

Örneğin; emekli en düşük tutardan 3 bin lira promosyon almış ve promosyon taahhüt sözleşmesinin üzerinden 1 yıl geçmiş olsun. Dolayısıyla bu emekli, 3 bin liranın 1 yıla isabet eden tutarı 1.000 lirayı haketmiş durumda. Sözleşmesinin bitmesine ise 2 yıl var. Güncelleme 2 yıllık alacağı tutar üzerinden hesaplanacak. Bu durumda 8 bin liralık güncellemede oluşacak fark emeklinin hesabına yatıırlacak.

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Bu şartla promosyonu tekrar alabilirsiniz! Bankadan promosyon farkı almak için...

8-12 BİN TL ALACAK!

Yeni emeklilere ise maaşına göre 8-12 bin lira ödenecek. Yine sözleşmesi bitenler de bu tutara göre promosyon güncellemesi yapabilecek.

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