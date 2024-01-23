NASA’dan ayrıldı vatana döndü! Türkiye’nin uzay atılımı heyecanlandırdı! Ünlü Astrofizikçi Yıldız: Yapacak çok iş var

"TÜRKİYE'NİN UZAY ATILIMINI HEP BERABER YAŞAMAK İÇİN NASA'DAN AYRILDIM"

Yurt dışında edindiği deneyimlerini Türkiye'de değerlendirmek ve Türkiye'nin uzay atılımını hep beraberce yaşamak için NASA'dan ayrıldığını belirten Yıldız, "Üniversite bittikten sonra ayrıldığım ülkeme 21 yıl sonra dönmek büyük karar gibi görünse de ben aslında hiç ayrılmamıştım. Ülkemde uzay bilincini daha da artırmak için ya sürekli git-gel yaparak veya online yüzlerce e-/konferanslar vererek yüzbinlerce öğrenci ile birebir yazışma konuşma fırsatı buldum. Küçük de olsa katkım olan binlerce öğrenci motive olup bilimsel veya teknik alanlara yöneldiler. Daha da fazlasını yapmak istiyorum. Ülkemde uzay ve bilim konularında yapacak çok fazla iş var. Hep beraberce yapmak ümidiyle, yepyeni başlangıçlara" şeklinde paylaşım yaptı.