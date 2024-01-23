Giriş Tarihi: 23.01.2024 15:35
Güncelleme Tarihi: 23.01.2024
15:53
NASA'dan ayrıldı vatana döndü! Türkiye'nin uzay atılımı heyecanlandırdı! Ünlü Astrofizikçi Yıldız: Yapacak çok iş var
Derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, Türkiye'nin uzay atılımına katkı sunmak için NASA'daki işini bırakıp Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra ilk kez A Haber'e konuşan Yıldız, "Türkiye'de potansiyelin çok daha büyük olduğunu gördüm. NASA'da kullandığımız edindiğimiz deneyimleri de Türkiye için kullanmam gerektiğini düşündüm" dedi.