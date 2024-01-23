NASA'dan ayrıldı, 21 yıl sonra Türkiye'ye döndü! Ünlü Astrofizikçi Umut Yıldız: "Yapacak çok iş var" | Video

Derin uzay iletişimi ve astrofizik alanlarında araştırmacı olarak çalışan Dr. Umut Yıldız, Türkiye'nin uzay atılımına katkı sunmak için NASA'daki işini bırakıp Türkiye'ye döndü. Türkiye'ye döndükten sonra ilk kez A Haber'e konuşan Yıldız, "Bazı insanlar transfer süresinin sonuna gelmiş futbolcu muamelesi yapmışlar bana. Ancak ben süresiz kadrodaydım, hiç bir problemim yoktu, gayet iyi bir maaşım vardı, fazlasıyla rahattım. Türkiye'de de yapacak çok iş var, bir tarafından tutmak istedim" dedi.