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Haberler Fotohaber OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu
Giriş Tarihi: 05.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 12:04

OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı ve asgari ücret artışı ile milyonların alım gücü Ocak 2024'te artacak. İlk adım asgari ücret olacak. Ardından emekliye zam düzenlemesi ve memur zammı kesinleşecek. Bundan sonra en düşük emekli maaşı ve refah payı masaya gelecek. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için de fark oluştu. Kim ne kadar alacak? Asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Maaş zammı takvimi ve masaya gelecek rakamlar belli oldu.

FARUK ERDEM
OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu

Son dakika haberleri...Asgari ücrete zam için işçi, işveren ve hükümet tarafı hazırlıklara şimdiden başladı. Öte yandan TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıktı. Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak. Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor. Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu

MAAŞ ZAMMI TAKVİMİ NETLEŞTİ

2023 yıl sonu yaklaşırken ilk atılacak adım asgari ücret olacak. Aralık ayı sonuna doğru yeni asgari ücret belirlenecek. İkinci adım olarak TÜİK'in Ocak başında Aralık ayı enflasyonunu açıklaması sonrası refah payı SSK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur enflasyon farkı belli olacak. Üçüncü adım olarak en düşük emekli maaşı düzenlemesi ve refah payı masaya gelecek. En düşük emekli maaşı artışı ve refah payı için Meclis düzenlemesi gerekiyor. Bu düzenlemenin de SSK'lı emeklilerin maaş ödemesinin başladığı 17 Ocak'tan önce yasalaşması bekleniyor.

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OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu
  • Aralık ayında yeni asgari ücret için 4 toplantı gerçekleşecek ve uzlaşma usulü tutar belirlenecek.
  • Ocak ayı başında TÜİK Aralık ayı enflasyonunu duyuracak ve 6 aylık enflasyon oranı netleşecek
  • 6 aylık enflasyon oranlarıyla memur zammı ve refah payı hariç emekli zammı belli olacak
  • Refah payı ile en düşük emekli maaşı için çalışma Başkan Erdoğan'ın onayına sunulacak ve Meclis süreci başlayacak.

OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu

EMEKLİYE ZAM, MEMURA FARK

TÜİK'in açıkladığı Ekim ayı enflasyonu sonrasında emeklileri ve memurları yakından ilgilendiren 4 aylık veri de ortaya çıkmış oldu. Bundan sonra açıklanacak Kasım ve Aralık enflasyonlarıyla birlikte özellikle SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranını belirleyen 6 aylık enflasyon rakamı da belirlenmiş olacak.

OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu

Bu rakam memurlar ve memur emeklileri için de fark anlamını taşıyor. Yıl sonunda oluşacak 6 aylık enflasyon rakamı sonrasında bir refah payı eklenmesi de mümkün olacak. Yüzde 65'lik öngörüye göre refah payı ile birlikte artış oranının yüzde 50'yi bulması bekleniyor.

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