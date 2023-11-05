OCAK ZAMMI SON DAKİKA: Emekliye zam, memura fark! Asgari ücret, emekli ve memur zammı için takvim belli oldu

Giriş Tarihi: 05.11.2023 11:49 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023 12:04

Son dakika haberi...Emekli ve memur zammı ve asgari ücret artışı ile milyonların alım gücü Ocak 2024'te artacak. İlk adım asgari ücret olacak. Ardından emekliye zam düzenlemesi ve memur zammı kesinleşecek. Bundan sonra en düşük emekli maaşı ve refah payı masaya gelecek. Öte yandan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 4 aylık artışı kesinleşirken memurlar ve memur emeklileri için de fark oluştu. Kim ne kadar alacak? Asgari ücret ne kadar kaç TL olacak? Maaş zammı takvimi ve masaya gelecek rakamlar belli oldu.