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Haberler Fotohaber Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak
Giriş Tarihi: 08.05.2024 08:58 Güncelleme Tarihi: 08.05.2024 08:58

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

Kamu kurumlarının personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre içinde 4 bakanlığında bulunduğu 20 kamu kurumu 57.192 personel alımı yapacak. Peki personel alımı başvuru şartları neler? Hani pozisyonlar açık? İşte detaylar…

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

20 kamu kurumu 57.191 personel alımı yapacak. Memur olmak isteyen adaylar için kurumların başvuru şartlarını ve personel alımı yapılacak pozisyonları sıraladık.

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

Resmi Gazete'de yayımlanan personel alımı ilanlarına göre 20 kamu kurumu 57.192 personel alımı yapacak. Memur alımı yapacak kurumlar arasında 4 Bakanlık da var. İşte işçi alımı, sözleşmeli bilişim personeli alımlarının da yer aldığı personel alımı listesi ve başvuru detayları...

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Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK

20 kamu kuruluşu toplamda 57 bin 192 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, OGM, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DAP, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA ve MEB personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

SAĞLIK BAKANLIĞI 36 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALACAK

Yıl sonuna kadar 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilmesi hakkında karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 36 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek. Karar ile birlikte 2024 yılı sonuna kadar 1 diyetisyen, 9 ebe, 2 hemşire, 25 sağlık memuru, 1 sağlık teknikeri, 3 bin 498 tabip ve 32 bin 464 uzman tabip olmak üzere toplamda 36 bin sözleşmeli sağlık personeli alınacak.

Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

OGM 90 ADET PERSONEL ALIMI YAPACAK

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) taşra teşkilatlarında vazifelendirmek üzere sözlü ve uygulamalı sınavla sözleşmeli personel pozisyonunda 26 adet orman muhafaza memuru ve 20 adet orman mühendisi alacağını da duyurdu.

Bu iki memur alımı için başvurular 29 Nisan'da başlayacak olup 9 Mayıs tarihine kadar sürecek.

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