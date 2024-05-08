Personel alımı ilanları Resmi Gazete’de! Kamuya 57.192 personel alımı yapılacak

20 KAMU KURUMU PERSONEL ALIMI YAPACAK
20 kamu kuruluşu toplamda 57 bin 192 personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı, OGM, Eti Maden, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, TÜRKŞEKER, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, TÜBİTAK, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kayseri Üniversitesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Yıldız Teknik Üniversitesi, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, DAP, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, TİKA ve MEB personel alımı ilanları Resmi Gazete'de yayımlandı. Personel alımı için son başvuru tarihleri, alınacak kadrolar sıralandı.