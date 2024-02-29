Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:49
Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
09:50
Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak
Ramazan ayının yaklaşmasıyla fırsatçılar mercek altına alındı. Beyaz et sektöründeki 10 şirketi inceleyen Rekabet Kurulu, fırsatçılara geçit vermiyor. Kurum, şirketlerin ortaklaşıp fiyatı artırdığını tespit etti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen şirketler için gerektiği yerde ihlalin tekerrürü gerekçesiyle para cezası ağırlaştırılacaktır" dedi.