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Haberler Fotohaber Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak
Giriş Tarihi: 29.02.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024 09:50

Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak

Ramazan ayının yaklaşmasıyla fırsatçılar mercek altına alındı. Beyaz et sektöründeki 10 şirketi inceleyen Rekabet Kurulu, fırsatçılara geçit vermiyor. Kurum, şirketlerin ortaklaşıp fiyatı artırdığını tespit etti. Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen şirketler için gerektiği yerde ihlalin tekerrürü gerekçesiyle para cezası ağırlaştırılacaktır" dedi.

Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak

Ramazan ayına sayılı günler kala Rekabet Kurulu iftar sofraları için harekete geçti. Kırmızı ette fahiş fiyat artışları için soruşturma başlatan kurum beyaz et sektöründe de 4 koldan soruşturma yapıyor. 2023'ün son aylarında gelen şikâyetler üzerine harekete geçen kurum, yaptığı incelemeler sonucunda 10 şirketin rekabeti ihlal ettiğini tespit etti.

Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak

BİLGİLERİ PAYLAŞIYORLAR

Ocakta açılan soruşturmaların ilki Abalıoğlu (Lezita), Aspiliç, Banvit, Beypiliç, CP, Erpiliç, Gedik, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç olmak üzere beyaz et üretimi ve satışı alanında faaliyet gösteren 10 şirket hakkında yürütülüyor. Soruşturulan şirketlerin ileri tarihli fiyat değişimleri, maliyetleri, üretim ve stok bilgileri gibi ticari sır niteliğindeki hassas ve gizli bilgilerini birbirleriyle paylaşmak suretiyle rekabeti kısıtlayıcı bir anlaşma içinde olup olmadıkları inceleniyor.

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Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak

BAYİLER ANLAŞTI!

Diğer üç soruşturmada ise Abalıoğlu'nun (Lezita), Erpiliç'in ve Hastavuk'un bayileri arasındaki rekabeti kısıtlamaya yönelik uygulamaları ele alınıyor. Gerek üreticiler gerekse de bayiler arasındaki rekabeti bozan davranışların inceleyen kurum, bu durumun beyaz et sektöründe fiyatları yükseltildiğini ve tüketicinin zararına neden olduğunu tespit etti. Kurulun tespitlerinin ardından kendilerine ceza kesileceğini anlayan tavuk firmalarının bazılarının uzlaşmaya başvurduğu öğrenildi.

Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak

PARA CEZASI AĞIRLAŞACAK

Rekabet Kurumu'nun sektörü bütüncül olarak incelediğini belirten Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, pazardaki en ufak rekabet ihlali şüphesinin üzerine kararlılıkla gidildiğini söyledi. Küle, "Hâlihazırda hakkında soruşturma yürütülen şirketlerden bazılarının önceki soruşturmalarda da ceza aldıkları dikkate alındığında, devam eden soruşturmalarda Kanun'u ihlal ettiği tespit edilen şirketler için gerektiği yerde ihlalin tekerrürü gerekçesiyle para cezası ağırlaştırılacaktır" dedi.

Ramazan fırsatçılarına geçit verilmiyor: Para cezası ağırlaşacak

ÇALIŞANA DA CEZA GELEBİLİR

Soruşturma sürecinde rekabeti ihlal etmeye devam eden teşebbüsler için de cezaların ağırlaştırılacağının altını çizen Başkan Küle, "Bu doğrultuda, Kanun'un verdiği yetkiler çerçevesinde, rekabete aykırı eylemlerde bulundukları tespit edilen şirketlere cirolarının yüzde 10'una kadar para cezası uygulanabilecektir. Ayrıca, bu şirketlerin rekabete aykırı eylemlerin hayata geçirilmesinde belirleyici rolü olduğu saptanan yöneticilerine ve çalışanlarına da şirkete uygulanan cezanın yüzde beşine kadar şahsi para cezasına hükmedilebilecektir" diye konuştu.

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