Schengen vizesi online olacak! Başvuru süreci nasıl işleyecek?

SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR?

İlk kez Schengen ülkelerine seyahat edecek olanlar ile biyometrik bilgilerinin süresi dolan başvuru sahiplerinin konsolosluk, büyükelçilik veya vize başvuru merkezlerine, biyometrik belgelerini bizzat ibraz etmeleri gerekecek. Bu işlemler için internet üzerinden randevu alınabilecek.

Böylece Schengen vizesi başvuru sahipleri gönderdikleri tüm vize başvurularına tek bir hesaptan erişebilecek.

Vizeler yeni düzenlemeye göre kriptografik olarak imzalanmış 2 boyutlu barkod şeklinde dijital formatta verilecek. Bunun sahte ve çalıntı vize etiketleriyle ilgili güvenlik risklerini en az indirmesi bekleniyor.

Avrupa Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, "AB'ye Schengen vizesiyle gelenlerin yarısı vize başvurusunu külfetli buluyor, üçte biri vize almak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyor. AB'nin, AB'ye seyahat etmek için kısa süreli vize gerektiren 102 ülkenin vatandaşlarına yönelik hızlı, güvenli ve web tabanlı bir AB vize başvuru platformu sağlamasının zamanı geldi" ifadelerini kullandı.