Schengen vizesi online olacak! Başvuru süreci nasıl işleyecek?

Avrupa Birliği (AB) ülkelerine seyahat için gerekli olan Schengen vizesi başvuruları artık internet üzerinden yapılabilecek. AB konseyi gerekli alt yapıların kurulması için onayı verdi. AB Konseyi, Schengen vizesi için internet üzerinden başvuru yapılmasına olanak tanıyan yeni düzenlemeyi kabul etti. Buna göre gerekli altyapı oluşturulacak ve Schengen vizesi geçerli olan ülkelerin vatandaşları belli koşullar altında online vize başvurusunda bulunabilecek. SCHENGEN VİZESİ NASIL ALINIR? İlk kez Schengen ülkelerine seyahat edecek olanlar ile biyometrik bilgilerinin süresi dolan başvuru sahiplerinin konsolosluk, büyükelçilik veya vize başvuru merkezlerine, biyometrik belgelerini bizzat ibraz etmeleri gerekecek. Bu işlemler için internet üzerinden randevu alınabilecek. Böylece Schengen vizesi başvuru sahipleri gönderdikleri tüm vize başvurularına tek bir hesaptan erişebilecek. Vizeler yeni düzenlemeye göre kriptografik olarak imzalanmış 2 boyutlu barkod şeklinde dijital formatta verilecek. Bunun sahte ve çalıntı vize etiketleriyle ilgili güvenlik risklerini en az indirmesi bekleniyor. Avrupa Komisyonu İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, 'AB'ye Schengen vizesiyle gelenlerin yarısı vize başvurusunu külfetli buluyor, üçte biri vize almak için uzun mesafeler kat etmek zorunda kalıyor. AB'nin, AB'ye seyahat etmek için kısa süreli vize gerektiren 102 ülkenin vatandaşlarına yönelik hızlı, güvenli ve web tabanlı bir AB vize başvuru platformu sağlamasının zamanı geldi' ifadelerini kullandı. DİJİTAL SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK? AB Konseyi, her üye ülkeye ait ulusal portalları aşamalı olarak kaldıracak ve bunları AB düzeyinde tek bir platforma dönüştürecek. Uygulama yürürlüğe girdikten sonra 5 yıl içinde ulusal platformların aşamalı olarak kaldırılacak. AB Seyahat Bilgileri ve Seyahat Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) üzerinden dijital başvuru platformun geliştirilmesi 2024'te başlayacak. Başvuruların 2026'dan itibaren başlaması öngörülüyor. 5 yıllık geçiş döneminin ardından tüm üye ülkeler 2031'de dijital başvuru sistemini kullanmaya başlayacak. SCHENGEN VİZESİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKENLER Kişiler sistemde güvenli bir hesap oluşturacak. Bu hesap üzerinden başvuru formu doldurulacak, kişiler istenen belgeleri yükleyecek. Daha sonra vize ücreti de internet üzerinden ödenecek. Sistem, başvuruyu otomatik olarak seyahatin varış noktasındaki Schengen ülkesine yönlendirecek. Başvuru sahipleri başvurularının durumlarını platform üzerinden takip edebilecek. İşin dijitalleşmesi 'vize almayı' değil, 'vizeye başvurma ve başvurunun değerlendirilme sürecini' kolaylaştıracak.