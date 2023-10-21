Işıkhan, "İnanıyoruz ki ülkemiz; ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarının desteklenmesiyle, en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir. Çalışma hayatına ait endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik sistemleri, ilgili yapılar ve kurallar geçmiş yıllara kıyasla çok hızlı gelişim ve değişim göstermektedir" dedi.