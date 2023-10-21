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Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor
Giriş Tarihi: 21.10.2023 00:15 Güncelleme Tarihi: 21.10.2023 00:15

SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan'dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor

Son dakika haberi! Asgari Ücret Komisyonu Aralık'ta toplanıyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılına ilişkin asgari ücret zammı tutarlarını Temmuz ayında olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Ekonomik göstergeler yakın zamanda iyiye gidecek, refahı çalışanlarımızla paylaşacağız" dedi.

HAZAL ATEŞ
SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor

Son dakika haberi... Çalışma barışının ve endüstri ilişkilerinin geliştirilmesi, çalışma hayatına yönelik mevzuat çalışmalarının ve uygulamalarının izlenmesi amacıyla oluşturulan Üçlü Danışma Kurulu, 5 yıl aranın ardından "Türkiye Yüzyılında Sosyal Diyalog" gündemiyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Başkanlığında Bakanlıkta toplandı.

SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor

Bakan Işıkhan Başkanlığında gerçekleşen toplantı 2,5 saat sürdü. Toplantıya gündem konularına göre Bakanlık, bağlı ve ilgili kurumlar, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş), Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ile Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsilcileri ile bir araya gelindi.

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SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor

Bakan Işıkhan, Türkiye Yüzyılı hedefi istikametinde, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına güçlü bir başlangıç yapmak istediklerini kaydederek, bu kararlılıkla yola çıkarken bu yüzyılı; emeğin, üretimin ve kalkınmanın yüzyılı yapma sözünü verdiklerini anımsattı.

SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor

ÇALIŞAN KORUNACAK

Öncelikle asgari ücreti, hem çalışanı, hem işvereni koruyacak tedbirler alarak artırdıklarını belirten Işıkhan, ilerleyen zamanlarda enflasyonu da kontrol altına alarak Türkiye'yi yatırım ve istihdam alanlarında daha da iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerinin altını çizdi.

SON DAKİKA | Bakan Vedat Işıkhan’dan flaş Asgari Ücret Zammı mesajı: Asgari Ücret Komisyonu o tarihte toplanıyor

Işıkhan, "İnanıyoruz ki ülkemiz; ileri teknolojiye dayalı, yüksek katma değerli, geniş pazarlı, istihdamı artıran doğru üretim alanlarının desteklenmesiyle, en büyük küresel sanayi ve ticaret merkezlerinden biri haline gelecektir. Çalışma hayatına ait endüstri ilişkileri, sosyal güvenlik sistemleri, ilgili yapılar ve kurallar geçmiş yıllara kıyasla çok hızlı gelişim ve değişim göstermektedir" dedi.

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