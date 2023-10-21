Giriş Tarihi: 21.10.2023 00:15
Güncelleme Tarihi: 21.10.2023
00:15
Son dakika haberi! Asgari Ücret Komisyonu Aralık'ta toplanıyor... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren 2024 yılına ilişkin asgari ücret zammı tutarlarını Temmuz ayında olduğu gibi tam bir uzlaşma ile belirlemeyi hedeflediklerini söyledi. Çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini vurgulayan Bakan Işıkhan, "Ekonomik göstergeler yakın zamanda iyiye gidecek, refahı çalışanlarımızla paylaşacağız" dedi.