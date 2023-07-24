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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti
Giriş Tarihi: 24.07.2023 20:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 20:47

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan düzenleme ile ilgili tarih de verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti

Son dakika haberi… Kabine Toplantısı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapıldı. Toplantı sonrası kameraların karşısına geçen Başkan Erdoğan asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar verdi.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti

"KİMSENİN MAĞDURİYETİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

"Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz" diyen Başkan Erdoğan konuşmasına şöyle devam etti:

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SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti

"TÜM KESİMLERİN GÖNLÜNÜ ALACAĞIZ"

Ek bütçede deprem bölgesinin kalkınmasını sağlayacak projelere verdik. Hem bütçe gelirlerini artırmaya hem de bütçe dışı kaynak sağlamaya yönelik çalışmalarımızın semerisini gördükçe kendini mağdur hisseden tüm kesimlerin gönlünü mutlaka alacağız.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti

DÜZENLEME İÇİN TARİH VERDİ

Bunu da çok gecikmeden yılbaşı civarı neticeye ulaştırmayı bekliyoruz. Milletimizin serinkanlı olarak bize güvenmelerine ve ülkelerinin geleceğine sahip çıkmayı istiyorum.

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti
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