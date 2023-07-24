Giriş Tarihi: 24.07.2023 20:39 Güncelleme Tarihi: 24.07.2023 20:47

SON DAKİKA: Başkan Erdoğan’dan asgari ücretli ve emekliye mesaj! Yılbaşını işaret etti

Son dakika haberi… Başkan Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kritik Kabine Toplantısı sonrası kameraların karşısına geçerek gündeme dair açıklamalarda bulundu. Asgari ücretli ve emekliye yönelik önemli mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kamu işçisi, memuru nasıl ortada bırakmadıysak çalışanından emeklisine hiç kimsenin mağduriyetinin kalıcı olmasına rıza göstermeyiz. Tüm kesimlerin gönlünü alacağız" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan düzenleme ile ilgili tarih de verdi. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…