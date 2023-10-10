Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar
Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:06 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023 22:09

SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret, ev hanımlarına emeklilik ve kamu çalışanlarına iyileştirme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "EYT kapsamında 2 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı, 250 bin kişinin de emeklilik süreci devam ediyor." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın emekli maaşlarında düzenleme için çalışmaları yaptıklarını kaydederek yarın Meclis'e sunacaklarını kaydetti.

Bakan Vedat Işıkhan, "5 bin lira tek seferlik ödeme, çalışmayan emekliler için geçerli olacak. Kasım ayının ilk yarısında bu ödemeyi yapacağız. Yasal süreç için yarın adım atılacak." dedi.

SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

Bakan Işıkhan şunları kaydetti:

Emeklileri sadece mali yönden değil sosyal yönden de destekleyeceğimiz projelere adım atmak istiyoruz.

Bazı protokoller yapacağız yerel yönetimlerle; kamu yararına çalışma programı dediğimiz, park ve bahçelerde çalıştırılması, kültür sanat etkinliklerinde daha indirimli yararlanmaları konsunda.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

Enflasyonun yarattığı tahribattan vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

İŞSİZLİK 9,5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

Orta Vadeli Program hefelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.

Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.

SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK GELİYOR

Çalışmalarımıza başladık, 5 yıllık dönem içinde bunu hayata geçireceğiz. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında 3'de 1'lik prim desteğini devletimiz ödeyecek.

SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

Gençlerimiz muhakkak istihdama katılsın. İşin büyüğü küçüğü yoktur. Bir an evvel çalışma hayatına girmemiz lazım. En azından sosyal güvenlik ve sosyal sigorta hakkını elde ediyorsunuz. Emeklilik bir sonuçtur.

SON DAKİKA