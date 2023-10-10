SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar

Bizler uzun yıllar çalışıyoruz, milletimizin kalkınması noktasında herkesin bir çabası var. Emekli hazırlık programlarında biz daha sağlıklı yaşlanmaları için, emekliliği yaklaşmış olan personelimizi alacağız eğitimlerde bulunacağız.

Enflasyonun yarattığı tahribattan vatandaşlarımızı korumak zorundayız.

İŞSİZLİK 9,5 YILIN EN DÜŞÜĞÜNDE

Bizim temel hedefimiz, işsizlikle mücadele. 9,5 yıl öncesine kadar en düşük işsizlik rakamına ulaştık.

Orta Vadeli Program hefelerimize yavaş yavaş ulaşıyoruz.

Temel hedefimiz istihdamızı güçlendirmek. İŞKUR'umuzun çok önemli çalışmaları söz konusu. 10 işverenimizin 7'sine İŞKUR aracılığı ile personeli kendisine kazandırıyor.