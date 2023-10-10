Giriş Tarihi: 10.10.2023 22:06
Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
22:09
SON DAKİKA | Ev hanımlarına EMEKLİLİK hakkı geliyor: Bakan Vedat Işıkhan tarih vererek duyurdu! İşte merak edilen detaylar
Son dakika haberi: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücret, ev hanımlarına emeklilik ve kamu çalışanlarına iyileştirme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Işıkhan, "EYT kapsamında 2 milyon kişiye emeklilik yolu açıldı, 250 bin kişinin de emeklilik süreci devam ediyor." dedi. İşte son dakika haberinin detayları...