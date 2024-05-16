SON DAKİKA: Merkez Bankası açıkladı! Rezervler yükseldi: 134,4 milyar dolar...

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Mayıs haftasında bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar 547 milyon dolar artarak 126 milyar 855 milyon dolardan 134 milyar 402 milyon dolara çıktı.
Söz konusu yükseliş 27 Ağustos 2021'den bu yana en güçlü haftalık rezerv artışına işaret etti.
TCMB rezervleri Ocak 2023'ten bu yana şöyle (milyon dolar):
|Tarih
|Altın Rezervleri
|Brüt Döviz Rezervleri
|Toplam Rezervler
|27.01.2023
|50.933
|76.206
|127.139
|24.02.2023
|49.190
|71.980
|121.170
|31.03.2023
|52.176
|70.247
|122.423
|28.04.2023
|46.413
|68.471
|114.884
|26.05.2023
|41.939
|56.519
|98.458
|27.06.2023
|41.432
|67.155
|108.587
|28.07.2023
|41.425
|72.349
|113.774
|25.08.2023
|41.344
|75.955
|117.299
|29.09.2023
|40.629
|81.575
|122.203
|27.10.2023
|44.148
|82.412
|126.560
|24.11.2023
|45.496
|90.997
|136.493
|22.12.2023
|47.896
|97.557
|145.453
|29.12.2023
|48.231
|92.830
|141.061
|26.01.2024
|48.007
|89.154
|137.161
|23.02.2024
|49.271
|82.479
|131.750
|01.03.2024
|50.408
|80.511
|130.919
|08.03.2024
|52.748
|77.785
|130.533
|15.03.2024
|53.006
|74.891
|127.897
|22.03.2024
|53.163
|70.681
|123.844
|29.03.2024
|54.378
|68.748
|123.126
|05.04.2024
|56.678
|70.193
|126.871
|09.04.2024
|58.446
|70.000
|128.446
|19.04.2024
|59.273
|67.011
|126.284
|26.04.2024
|59.113
|64.967
|124.080
|03.05.2024
|57.707
|69.148
|126.855
|10.05.2024
|60.199
|74.203
|134.402