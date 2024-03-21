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Haberler Fotohaber SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü
Giriş Tarihi: 21.03.2024 14:16 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 15:05

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

Son dakika haberi: Mart ayı Merkez Bankası faiz kararı belli oldu. TCMB politika faizi yüzde 50 düzeyine yükseltildi. Faiz kararı sonrası gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar dikkat çekti. Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri üzerinde gelen 500 baz puanlık artışı sonrası dolar/TL 32 lira sınırına kadar çekildi. Bununla beraber Borsa İstanbul 9000 puanı aştı. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

Son dakikika haberleri: Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. TCMB politika faizi yüzde 50 düzeyine yükseltildi. Faiz kararı sonrası gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar dikkat çekti.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

MERKEZ BANKASI POLİTİKA FAİZİ YÜZDE 50'YE YÜKSELDİ

Merkez Bankası'ndan güçlü sıkı para politikası adımı geldi. TCMB, Fatih Karahan Başkanlığında Mart 2024 PPK toplantısını gerçekleştirdi. Merkez Bankası toplantısı sonrası politika faizi yüzde 45 düzeyinden 5 puanlık artışla yüzde 50'ye yükseldi.

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SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

FAİZ KARARINA DOLAR KURU NE TEPKİ VERDİ?

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri üzerinde gelen 500 baz puanlık artışı sonrası dolar/TL 32 lira sınırına kadar çekildi. Bununla beraber Borsa İstanbul 9000 puanı aştı. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.

SON DAKİKA! Merkez Bankası, politika faizini %50'ye yükseltti | Video

EKONOMİSTLER: MERKEZ BANKASI 'CİDDİYİM' MESAJI VERDİ

Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.

TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.

Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

TCMB'nin bir sonraki toplantısı 25 Nisan tarihinde gerçekleştirilecek.

Toplantıdan sonra yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 45'ten yüzde 50 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, operasyonel çerçevede değişikliğe giderek, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 300 baz puanlık bir marj ile belirlenmesine karar vermiştir.

SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

Şubat ayında aylık enflasyonun ana eğilimi, hizmet enflasyonu öncülüğünde, öngörülenden yüksek gerçekleşmiştir. Tüketim malı ve altın ithalatı yavaşlayarak cari dengedeki iyileşmeye katkı verirken, yakın döneme ilişkin diğer göstergeler yurt içi talepte dirençli seyrin sürdüğüne işaret etmektedir. Hizmet enflasyonundaki katılık, enflasyon beklentileri, jeopolitik riskler ve gıda fiyatları enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının öngörüler ile uyumunu ve ücret artışlarının enflasyon üzerindeki etkilerini yakından takip etmektedir.

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