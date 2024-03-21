SON DAKİKA: Merkez Bankası faiz kararı belli oldu! Borsa İstanbul 9 bin puanı aştı, dolar kuru düştü

FAİZ KARARINA DOLAR KURU NE TEPKİ VERDİ?

Merkez Bankası'nın piyasa beklentileri üzerinde gelen 500 baz puanlık artışı sonrası dolar/TL 32 lira sınırına kadar çekildi. Bununla beraber Borsa İstanbul 9000 puanı aştı. Öte yandan, Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi de (CDS) yaklaşık 25 baz puanlık düşüşle 318 baz puana geriledi.

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Analistler, söz konusu kararla birlikte merkez bankasının gerekli görmesi halinde piyasayı bir hafta vadeli repo ihale faizinin 300 baz puan üzerinden fonlayarak ek sıkılaştırma yapabileceğini kaydetti. Karar öncesinde gecelik vadede borçlanma ve borç verme oranlarının bir hafta vadeli repo ihale faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj ile belirleniyordu.

TCMB'nin attığı bu adımların bankanın enflasyonla mücadele konusunda ne kadar ciddi olduğunu gösterdiğini aktaran analistler, kullanılan araç çeşitliliğinin de arttığını vurguladı.

Analistler, PPK metninin de TCMB'nin gerektiği zaman, gereken aracı kullanmakta kararlı olduğunu gösterdiğine değinerek, bu kararlılığın varlık fiyatlarına da yansıdığını bildirdi.