S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar karşılık buluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B olarak korurken, geleceğe ilişkin görünümü durağandan pozitife yükseltti. Kuruluşun kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi.