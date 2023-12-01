S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, attıkları adımların karşılık bulduğunu ve OVP'ye güvenin arttığını belirterek, "Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi.