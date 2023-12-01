Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor
Giriş Tarihi: 01.12.2023 10:23 Güncelleme Tarihi: 01.12.2023 10:31

S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

Ekonomi yönetiminin attığı adımlar karşılık buluyor. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu B olarak korurken, geleceğe ilişkin görünümü durağandan pozitife yükseltti. Kuruluşun kararını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi.

S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Kararı değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, attıkları adımların karşılık bulduğunu ve OVP'ye güvenin arttığını belirterek, "Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız" dedi.

S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

S&P, TÜRKİYE'NİN KREDİ NOTU GÖRÜNÜMÜNÜ YÜKSELTTİ

S&P, Türkiye'de son dönemdeki politika düzenlemeleri nedeniyle takvim dışı değerlendirmeye giderek ülkenin kredi görünümünü revize etti. Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken kredi notu görünümünü "durağan"dan "pozitif"e çevirdi. Bakan Mehmet Şimşek, attıkları adımların karşılık bulduğunu ve OVP'ye güvenin arttığını söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

"ATTIĞIMIZ ADIMLAR KARŞILIK BULUYOR"

Resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda S&P'nin takvim dışı değerlendirmesi hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Attığımız adımlar karşılık buluyor. Orta Vadeli Programımıza güven artıyor. Sabır ve kararlılıkla programı uygulamaya devam edeceğiz. Fiyat istikrarını, cari açıkta kalıcı düşüşü, mali disiplini ve rezerv birikimini sağlayarak, ülkemizi sürdürülebilir yüksek büyüme patikasına ulaştıracağız."

S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

"TCMB, NET DÖVİZ REZERVİ STOKUNU YENİDEN İNŞA EDİYOR"

Kuruluştan yapılan açıklamada, politika yapıcıların aşırı ısınan ekonomiyi soğutma yönünde ilerleme kaydederken Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) da tükenen net döviz rezervi stokunu yavaş yavaş yeniden inşa ettiği vurgulandı.

S&P’den Türkiye kararı! ‘Pozitif’e çevirdi! Bakan Şimşek: OVP’ye güven artıyor

"ÜLKEDEKİ İKİZ AÇIKLAR AZALDI"

TCMB'nin hazirandan bu yana yaptığı faiz artışlarına işaret edilen açıklamada, ülkenin ikiz açıklarının da azaldığı vurgulandı.

SON DAKİKA