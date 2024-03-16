Türkiye 4 ana pazarda 1. oldu! AKTOB Başkanı Kavaloğlu: Antalya üzerine düşeni fazlasıyla yapacak

'ANTALYA'SIZ, TÜRKİYE'SİZ DÜNYA TURİZMİ OLMAZ'

Avrupa Birliği'nin pandemi dönemini çok kötü atlattığına işaret eden Kavaloğlu, "Dolayısıyla pandemi sonrasında da kendi iç turizm hareketi gibi değerlendiriyor turizm faaliyetlerini. Yani İspanya'ya, İtalya'ya, Fransa'ya, Yunanistan'a, Portekiz'e talep yaratma peşindeler. Bunda kendilerine göre haklı olabilirler ama ben her zaman söylüyorum, Antalya'sız ve Türkiye'siz bir dünya turizmi olamaz. Çünkü biz fayda-maliyet analizinin tüketici lehine olduğu bir destinasyonuz. Bu anlamda bizim verdiğimiz kaliteli hizmeti diğer bölgelerin verebilmesi şu an için çok mümkün değil. Bizim uyguladığımız sistemleri örnek almaya çalışıyorlar. Dolayısıyla pandemi döneminde Güvenli Turizm Sertifikası ile başlayan, şimdi de Sürdürülebilir Turizm Sertifikası programına evrilen programlarla açıkçası daha ön plandayız. Tur operatörleriyle Berlin Fuarı'ndaki görüşmelerde de bunu açıkça görebildik. Dolayısıyla hem İngiltere'den, hem Benelüks (Belçika-Hollanda-Lüksemburg) ülkelerinden, hem İskandinavya'dan (Norveç, İsveç, Danimarka-Finlandiya), hem Almanya'dan tur operatörlerinin satışlarında şu anda Türkiye, birinci sırada. Bu da bizim için gurur verici" dedi.