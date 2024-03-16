Giriş Tarihi: 16.03.2024 10:09
Güncelleme Tarihi: 16.03.2024
10:09
Türkiye 4 ana pazarda 1. oldu! AKTOB Başkanı Kavaloğlu: Antalya üzerine düşeni fazlasıyla yapacak
Türkiye turizmde 4 ana pazarda birinci oldu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıkladığı 60 milyon turist, 60 milyar turizm geliri hedeflerine vurgu yapan Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kavaloğlu, "Antalya'nın bu yıl 17 milyonu geçerek, üzerine düşeni fazlasıyla yapacağına inanıyorum" dedi.