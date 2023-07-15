Türkiye gri listeden çıkacak! Bakan Mehmet Şimşek: Çalışmalara hız verdik

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin, Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) "gri listesinden" çıkarılmasına yönelik çalışmalarını hızlandırdı. Gri listede yer almanın olumsuz etkilerine değinen Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, listede yer almanın "sermaye akışının gayrisafi hasılanın belli bir oranı kadar azalması" ve "sendikasyon kredilerinde maliyet artışı" gibi bazı olumsuz etkileri olduğunu söyleyerek, FATF'ın gri listesinden en kısa sürede çıkmak için gerekenleri hızla gerçekleştirip Türkiye'nin uluslararası kamuoyu nezdindeki olumlu intibasını güçlendireceklerini vurguladı.