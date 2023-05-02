Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 07:35

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

Milyonların son dönemde gündeminde olan konu ücretsiz doğalgaz uygulaması detaylarıyla merak ediliyor. Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe açıklamış ve 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgulamıştı. Öte yandan konutlarda 1 ay fatura ödenmeyeceği de ifade edildi. Peki, bu açıklama hangi ayın faturalarını kapsıyor? Bu ay doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasına dair gelen o açıklamanın detayları.