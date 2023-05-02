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Haberler Fotohaber ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 07:34 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 07:35

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

Milyonların son dönemde gündeminde olan konu ücretsiz doğalgaz uygulaması detaylarıyla merak ediliyor. Karadeniz doğal gazının işleme alınması ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan açılış töreninde müjdeleri peş peşe açıklamış ve 1 yıl boyunca aylık ortalama 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgulamıştı. Öte yandan konutlarda 1 ay fatura ödenmeyeceği de ifade edildi. Peki, bu açıklama hangi ayın faturalarını kapsıyor? Bu ay doğalgaz ücretsiz mi, bedava mı? İşte ücretsiz doğalgaz uygulamasına dair gelen o açıklamanın detayları.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

Ücretsiz doğalgaz faturası müjdesiyle beraber detaylar merak konusu haline geldi. Bu noktada ise binlerce vatandaş "Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı? Doğalgaz hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 metreküpe denk doğalgazdan da ücret alınmayacağını vurgularken aynı zamanda konutlardaki 20 milyona yakın abonenin belirlenen tarih sonrası gelen ilk faturası da "0" olacak. İşte vatandaşların merakla araştırdığı o detaylar.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

DOĞALGAZ NE ZAMAN BEDAVA, BU AY MI?

Konutlardaki 20 milyona yakın doğalgaz abonesi için müjdenin kamuoyuna duyurulduğu 20 Nisan sonrasında gelen ilk faturalarında tutar "0" olacak. Vatandaşın bu tarihten sonra gelecek ilk faturasına ücret yansıtılmayacak. Önümüzdeki yıl nisan ayına kadar ise vatandaşa 12 ay boyunca 25 metreküp doğalgaz ücretsiz verilecek.

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ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

BEDAVA DOĞALGAZ NE ZAMAN VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Konutlarımızda ilk bir ay tamamı ücretsiz, bir yıl mutfak ve sıcak su kullanımındaki 25 metreküplük doğal gazı ücretsiz veriyoruz" şeklinde müjdeyi duyurdu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise, "Bugün gazımızı tesisimize getirmiş olacağız. Mayıs başında da inşallah işleme vermiş olacağız. Hemen hemen herkesi mutlu edecek bir müjdenin geleceğini söyleyebilirim" dedi.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

MÜJDELER CEPLERİ ISITACAK

Konutlarda doğalgazın metreküpünün Türkiye ortalamasının (dağıtım bedeli ve vergiler dahil) 6.07 TL olduğu düşünüldüğünde bir yıl boyunca konutlardaki ısınma ve sıcak su ihtiyacına denk gelen 25 metreküpün ücretsiz olması ile faturalardan aylık 151.75 TL alınmayacak. 12 ay üzerinden bir hesaplama yapıldığında ise sadece ilk müjdeden vatandaşın cebinde bir yılda toplam bin 821 TL kalacak.

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ UYGULAMASI: Bu ay doğalgaz bedava mı, parasız mı, hangi ay bedava olacak, bu ay ücretsiz mi, ücretsiz doğal gaz ne zaman verilecek?

Yeni faturalar 25 metreküp doğalgaz bedeli düşürülerek hesaplanacak, vatandaşa bunun üzerine çıkan tutar fatura olarak yansıtılacak. Başkan Erdoğan'ın bir diğer müjdesi olan vatandaşlardan bir ay fatura alınmayacağı müjdesinde ise 20 Nisan tarihi milat olacak. Bu tarihten sonra konutlara kesilen ilk faturadan ücret alınmayacak.

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