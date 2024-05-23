Yatırımcıların tercihi ’TL’ olacak! Bakan Mehmet Şimşek: Reel kur oranları lehimize dönecek

"ARAP DÜNYASI SERBEST TİCARET ANLAŞMALARI İMZALAMAKTAN KORKMAMALI"

Akademik çalışmaların sonuçlarını paylaşan Şimşek, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliği anlaşmalarının imalat sanayiinde gelişime yol açtığını belirterek, "Türkiye AB ile arasındaki gümrük birliği anlaşmasını kullanarak imalat sanayiini geliştirdi. Dolayısıyla Arap dünyası da serbest ticaret anlaşmaları imzalamaktan korkmamalı. Serbest ticaret anlaşmalarının getirdiği fırsatlardan yararlanmalı diye düşünüyorum. Turizm başarılı olduğumuz bir alan ve Arap komşularımızla işbirliğine açığız. Birlikte tesisler geliştirebilir yenilerini kurabiliriz. Turizm canlandırılabilir. İnsan kaynakları açısından da birbirimizi destekleyebiliriz. Türkiye, geçen sene turizm destinasyonları arasında 4'üncü sıradaydı. Turizm, işbirliği yapabileceğimiz bir alan" şeklinde konuştu.

Bakan Şimşek inşaat sektöründe Türkiye'nin ön plana çıktığına işaret ederek, "Küresel inşaat liginde faaliyet gösteren müteahhit sayısında Çin'den sonra geliyoruz. Son 50 yılda Türk müteahhitler 136 ülkede yarım trilyon dolarlık proje gerçekleştirdi. Sadece kendi ülkelerimizde değil, üçüncü ülkelerde de ortak inşaat projeleri geliştirebiliriz. Ukrayna'da ve bu durumun yaşandığı diğer ülkelerde çatışma sonlanacak. Yeniden yapılanma ihtiyacı ortaya çıkacak. Buradalar da birlikte çalışabiliriz" dedi.

"SAVUNMA SANAYİİNDE BÜYÜK İLERLEME KAYDETTİK"

Türkiye'nin son dönemde savunma sanayiinde gelişim gösterdiğini vurgulayan Şimşek, "Yerli savunma sanayimizi geliştirdik. Büyük bir ilerleme katettik. Çok zorlu bir dönemden geçiyoruz, bu alanda da yatırım yapmamız gerekiyor. Geçen sene savunma sanayi ekipmanları ihracatında Türkiye 11'nci sıradaydı. Barış içinde yaşayan bir bölge istiyoruz. Barış ve refah içinde yaşamak istiyorsak, bu yatırımları yapmaya devam etmemiz gerekiyor" dedi.

Türkiye ile Arap dünyasındaki ekonomik bağlantıların çok güçlü olduğunu vurgulayan Bakan Şimşek, halen keşfedilmesi gereken bir potansiyelin bulunduğunu belirterek, "Potansiyelimizi tam olarak kullanmıyoruz. Bağlantıların ve diyalogların geliştirilmesi çok önemli. Arap bankaları ve Türk bankalarının karşılıklı yaptığı yatırımlar çok önemli. Bütün bu unsurlar bizi birbirimize bağlayan zincirler anlamına geliyor" ifadelerini kullandı.

"ÖNÜMÜZDEKİ 3 YIL BOYUNCA ENFLASYONU DÜŞÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Coğrafi konumu ve bağlantılarının Türkiye'nin değerini artırmaya devam edeceğini altını çizen Şimşek, "En önemli ticaret ortaklarımız arasında Avrupa yer alıyor, yüzde 51 ihracat potansiyelimiz var. Orta Asya ve Kuzey Afrika da önemli bir ihracat ortağımız. Pandemi sonrası emtia fiyatları istikrara kavuştu. Piyasalar jeopolitik gerilimlere bir şekilde kulaklarını kapatmış durumda. Türkiye'nin politika öncelikleri; fiyat istikrarını devam ettirmek, mali pozisyonumuzu güçlendirmek, bütçe açığını daraltmak ve yapısal dönüşümüze devam etmek. Türkiye'de enflasyon yüksek ama düşecek, bunun için dezenflasyon programı geliştirdik. Bir yıllık bir geçiş dönemindeyiz. Uzun bir süreç önümüzdeki 3 yıl boyunca enflasyonu düşürmeye devam edeceğiz. Bu da yeni değerlerin ortaya çıkmasını sağlayacak. Türkiye'de faaliyet gösteren şirketler de büyümeye devam edecek" ifadelerini kullandı.