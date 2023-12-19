YLSY 2023 başvuruları başladı!

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına her yıl öğrenciler gönderiliyor. 2023 yılı için gönderilecek öğrencilerin branşları belli oldu. 2023 YLSY BURSU KAPSAMINDA 850 ÖĞRENCİ YURT DIŞINA GÖNDERİLECEK 2023 YLSY kapsamında resmi burslu statüde yüksek lisans ve doktora öğrenimi görmek üzere yurt dışına 850 öğrenci gönderilecek. Başvurular bugün başlamış olup 29 Aralık 2023 tarihinde saat 17.00'de sona erecek. 2023 YLSY BURSU BAŞVURULARI 29 ARALIK'TA SONA ERECEK Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek üzere başvuru yapacak adaylar, başvuru işlemlerini 19 - 29 Aralık 2023 tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı'nın REBUS - Resmî Burslu Öğrenci Sistemi üzerinden 'T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarası' bilgilerini kullanarak yapacak. 2023 YLSY BURSU KILAVUZU YAYIMLANDI 2023 YLSY süreci ve kontenjanlara ilişkin detaylı bilgilere ulaşmak için başvuru yapacak adayların duyuru ekinde yer alan 2023 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu ile Tercih Tablosu´nu dikkatle incelemeleri gerekecek. Adayların 2023 YLSY Tercih Tablosunda yer alan 'Tamamlanacak Öğrenim Seviyesinde' öğrenim görmeleri gerekecek. 2023 YLSY BAŞVURU EKRANI VE DİĞER AYRINTILAR İÇİN TIKLAYINIZ