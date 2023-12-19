YLSY 2023 başvuruları başladı!

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına her yıl öğrenciler gönderiliyor. 2023 yılı için gönderilecek öğrencilerin branşları belli oldu.