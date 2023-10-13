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Haberler Fotohaber Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu
Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:34

Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

Türkiye son dönemde enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Birçok noktada petrol ve doğal gaz keşfi yapılırken, enerji merkezi olma çalışmaları da eş anlı olarak devam ediyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların ardından bugün Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Novak, Gazprom ve BOTAŞ'ın konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Azerbaycan'ın da Türkiye'deki doğal gaz merkezi projesinde yer almaya hazır olduğunu bildirdi.

Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, başkent Moskova'da düzenlenen Rus Enerji Haftası kapsamında Türkiye'de kurulması planlanan doğal gaz merkezine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Novak, "Gazprom ve BOTAŞ'la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum." dedi.

Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

'BAŞKA KATILIMCILAR DA VAR'

Doğal gaz merkezi projesinin ilgi gördüğünü anlatan Novak, "Bu hem Türkiye'nin hem de Rusya'nın yoğun ilgi gösterdiği bir proje. Ayrıca başka katılımcılar da var. Örneğin Azerbaycan da projede yer almaya hazır." diye konuştu.

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Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

Projeye başka ülkelerin de katılabileceğini belirten Novak, "Diğer ülkelerin de gaz tedarikçisi olarak katılabileceğine inanıyoruz. Çünkü Avrupa için ve özellikle de Güneydoğu Avrupa için gaz fiyatlarının orada satılacak hacimlere göre oluşturulmasına yönelik bir elektronik ticaret platformun yapılması uygun olacaktır." dedi.

Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

TÜRKİYE VE RUSYA'NIN ENERJİDE BAŞARILI İŞBİRLİĞİ

Novak, bu merkezin oluşturulmasına yönelik çalışmaların devam ettiğine işaret ederek, "Gazprom ve BOTAŞ'la bir yol haritası hazırlandı ve düzenlemeler yapılıyor. Yakın gelecekte projenin uygulamaya konmasında ilerlememizi sağlayacak şekilde imzalanacağını umuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

Türkiye ile doğal gaz alanında önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Novak, "Hem Mavi Akım'la hem de TürkAkım'ın 1. hattı üzerinden Türkiye'nin iç tüketimine, hem de TürkAkım'ın 2. hattı üzerinden Güneydoğu Avrupa ülkelerine gaz tedariki için Türkiye ile birçok büyük projeyi hayata geçirdik" dedi.

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