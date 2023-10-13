Giriş Tarihi: 13.10.2023 14:34 Güncelleme Tarihi: 13.10.2023 14:34

Yol haritası hazır! Türkiye enerji merkezi oluyor! Azerbaycan da dahil oldu

Türkiye son dönemde enerji alanında yaptığı yatırımlarla dikkat çekiyor. Birçok noktada petrol ve doğal gaz keşfi yapılırken, enerji merkezi olma çalışmaları da eş anlı olarak devam ediyor. Dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in konu ile ilgili yapmış olduğu açıklamaların ardından bugün Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak'dan da dikkat çeken açıklamalar geldi. Novak, Gazprom ve BOTAŞ'ın konu ile ilgili çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Azerbaycan'ın da Türkiye'deki doğal gaz merkezi projesinde yer almaya hazır olduğunu bildirdi.