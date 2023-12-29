Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:20
Güncelleme Tarihi: 29.12.2023
01:20
Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi
Yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile 3. Kez görüşen komisyondan rakam çıktı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni yılda uygulanacak net asgari maaş 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Zammın belli olmasıyla birlikte zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay gibi sorular işçi ve işverenin gündeminde. Zamlı tutarın ne zaman ödeneceği merak konusu. Peki; asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak, Ocak mı Şubat mı, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2024?