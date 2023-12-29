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Haberler Fotohaber Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi
Giriş Tarihi: 29.12.2023 01:20 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 01:20

Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi

Yeni asgari ücret belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti ile 3. Kez görüşen komisyondan rakam çıktı. Bakan Vedat Işıkhan'ın açıkladığı yeni yılda uygulanacak net asgari maaş 17 bin 2 TL olarak belirlendi. Zammın belli olmasıyla birlikte zamlı asgari ücret ne zaman yatacak, hangi ay gibi sorular işçi ve işverenin gündeminde. Zamlı tutarın ne zaman ödeneceği merak konusu. Peki; asgari ücret zammı ne zaman geçerli olacak, Ocak mı Şubat mı, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2024?

Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi

Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak sorusu yeni tutarla birlikte yakın mercek altına alındı. Konuyla ilgili geçmiş zam dönemlerine bakılıyor. Temmuzda uygulanan ara zamdan bu yana 49 artış yaşayan maaş zammı sonrası ödemeler gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı ne zaman ödenecek, ocak mı şubat mı merak ediliyor. Konuyla ilgili resmi süreç takip ediliyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2024?

Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. Yeni rakamı açıklayan Bakan Işıkhan, bu rakamın 700 TL'sinin devlet desteği olduğunu da işverene duyurdu.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanıyor.

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Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi

ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELDİ?

Yeni asgari ücretin belirlenmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun."

Yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olan maaş brüt olarak 20 bin 2 TL olacak. İşveren maliyeti ise 23 bin 532 TL olarak hesaplandı.

Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi

ZAMLI ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN YATACAK 2024?

2024 asgari ücret zammı ocak ayı itibarıyla geçerli olacak. Ocak ayında yapılacak düzenleme ardından Şubat ayında ilk zamlı maaşlar hesaplara geçecek.

Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi
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