Asgari ücret zamlı maaşlar ne zaman ödenecek 2024? Net yeni rakam açıklandı! Yeni asgari ücret zamlı maaş ödeme tarihi

Zamlı asgari ücret hangi ay yatacak sorusu yeni tutarla birlikte yakın mercek altına alındı. Konuyla ilgili geçmiş zam dönemlerine bakılıyor. Temmuzda uygulanan ara zamdan bu yana 49 artış yaşayan maaş zammı sonrası ödemeler gündemdeki yerini aldı. Asgari ücret zammı ne zaman ödenecek, ocak mı şubat mı merak ediliyor. Konuyla ilgili resmi süreç takip ediliyor. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak 2024?