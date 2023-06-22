Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden Kabine'ye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak konusuydu.

Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları olarak atandı.