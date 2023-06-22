Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
Giriş Tarihi: 22.06.2023 01:51 Güncelleme Tarihi: 22.06.2023 01:52

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Erdem Cantimur biyografisi ve kariyeri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden Kabine'ye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak konusuydu. Şimşek'in yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''Abdullah Erdem Cantimur kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Erdem Cantimur kimdir sorusu yanıt arıyor. Bakan Yardımcıları atamalarına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Yayımlanan karara göre, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya atandı. Bu son dakika gelişmesi sonrası Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur hayatı, kariyeri ve biyografisi ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Cantimur, 2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev almıştı. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu? İşte detaylar…

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden Kabine'ye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak konusuydu.

Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcıları olarak atandı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

ABDULLAH ERDEM CANTİMUR KİMDİR?

1961 yılında Kütahya'nın Simav ilçesinde dünyaya gelen Türk siyasetçi Abdullah Erdem Cantimur, Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'ndan mezun olmuştur.

Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi olarak görev yapmıştır. Kütahya Serbest Muhasabeci Mali Müşavirler Odası'nda 4 dönem Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. Halen mali müşavirdir.

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

AK Parti Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olmuş ve aynı zamanda 22. Dönem Kütahya Milletvekilliği görevini üstlenmiştir. Ak Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcılığı yapmıştır. 2012-2015 yıllarında Maliye Bakan Yardımcısı olmuştur.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA