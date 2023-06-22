Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?

Abdullah Erdem Cantimur biyografisi ve kariyeri Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmasının ardından gündemdeki yerini aldı. Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre bakanların yardımcıları belli oldu. Hazine ve Maliye Bakanı olarak yeniden Kabine'ye dönen Mehmet Şimşek'in yardımcıları merak konusuydu. Şimşek'in yardımcıları Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya oldu. Bu son dakika gelişmesi sonrası ''Abdullah Erdem Cantimur kimdir?'' sorusu yanıt aramaya başladı. Peki, Yeni Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Abdullah Erdem Cantimur kaç yaşında, nereli, hangi görevlerde bulundu?