ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 10 TEMMUZ 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi soruları haftanın ilk işlem gününde yanıt arıyor. Ons değerinde yaşanan hareketlilik alış satış rakamları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yükseliş sürerken ''Kapalıçarşı verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Anlık ve canlı rakamlara göre; gram altın fiyatı bugün saat 07.00 itibarıyla 1.611,70 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 2.679 liradan işlem görüyor. Kıymetli metalin ons fiyatı yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşların gündeminde. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı ve alış-satış verileri…