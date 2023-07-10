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Haberler Fotohaber ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 10 TEMMUZ 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 07:52 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 07:52

ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 10 TEMMUZ 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023 Pazartesi bugün için araştırılıyor. Küresel gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki hareketlilikten etkilenen kıymetli madenin fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir yükseliş devam ederken Kapalıçarşı verileri yakından takip ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yanıt arıyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı saat 07.00 itibarıyla 1.611,47 TL alış ve 1.611,70 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 10 Temmuz 2023 Pazartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları...

Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi soruları haftanın ilk işlem gününde yanıt arıyor. Ons değerinde yaşanan hareketlilik alış satış rakamları üzerinde etkisini göstermeye devam ediyor. Geçtiğimiz Nisan ayından bu yana yükseliş sürerken ''Kapalıçarşı verileri ile bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorusuna yanıt aranıyor. Anlık ve canlı rakamlara göre; gram altın fiyatı bugün saat 07.00 itibarıyla 1.611,70 liradan, çeyrek altın fiyatı ise 2.679 liradan işlem görüyor. Kıymetli metalin ons fiyatı yatırımcılar ve birikim yapan vatandaşların gündeminde. İşte 10 Temmuz 2023 Pazartesi güncel altın fiyatları canlı takip ekranı ve alış-satış verileri…

Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

10 TEMMUZ 2023 ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte en güncel rakamlar ile verileri anlık olarak takip edebileceğiniz altın fiyatları canlı takip ekranı;

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ (TL) 1.477,00

SATIŞ (TL) 1.568,55

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış: 1.611,47

Gram altın satış: 1.611,70

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Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.617,00

Çeyrek altın satış: 2.679,00

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