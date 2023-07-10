ALTIN FİYATLARI CANLI VE GÜNCEL RAKAMLAR 10 TEMMUZ 2023: Yükseliş sürüyor! Bugün ons, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı takip ekranı 10 Temmuz 2023 Pazartesi bugün için araştırılıyor. Küresel gelişmeler, dolar kuru ve ons değerindeki hareketlilikten etkilenen kıymetli madenin fiyatı yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Bir süredir yükseliş devam ederken Kapalıçarşı verileri yakından takip ediyor. Haftanın ilk işlem gününde ''Güncel altın fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yanıt arıyor. Onstan destek alan gram altın fiyatı saat 07.00 itibarıyla 1.611,47 TL alış ve 1.611,70 TL satış fiyatı üzerinden işlem görüyor. Peki, Bugün ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte, 10 Temmuz 2023 Pazartesi anlık ve canlı altın fiyatları son dakika alış-satış rakamları...