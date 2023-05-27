Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023 araştırılıyor. Başkent ilçelerinde adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre takip ediliyor. Altındağ seçim sonucu oy oranları canlı yayın ekranı başında yerler alındı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı yakın mercek altına alındı. Peki, 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde? İşte, Ankara 2. Bölge Altındağ seçim sonuçları…