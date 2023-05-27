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Haberler Fotohaber Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 10:45 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 10:56

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023 araştırılıyor. Başkent ilçelerinde adayların oy sonuçları kontrol ediliyor. Veriler, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından aktarılan açılan sandık oranına göre takip ediliyor. Altındağ seçim sonucu oy oranları canlı yayın ekranı başında yerler alındı. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu oy sayısı yakın mercek altına alındı. Peki, 2. tur seçim sonuçları ile seçimi kim kazandı, kim önde? İşte, Ankara 2. Bölge Altındağ seçim sonuçları

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023 YSK verileri ile güncelleniyor. İkinci tur için heyecan dorukta. Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları ilçe ilçe takip ediliyor. Altındağ seçim sonucu oy sayısı ile gündemdeki yerini aldı. Bu ilçe özelinde 2. bölge oy sonuçları takip ediliyor. 2. tur seçim sonuçları canlı yayın ile gündemde. Peki, Altındağ seçim sonuçları ile seçimde kim kazandı, kim önde? İşte, son durum…

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALTINDAĞ'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs Ankara 2. Bölge seçim sonuçları kapsamında Altındağ'da oy oranları nasıl sorusu ikinci tur öncesi gündemdeki yerini aldı. Altındağ'da adayların oy sonuçları şöyle:

Recep Tayyip Erdoğan: %60.21 (156.144 oy)

Kemal Kılıçdaroğlu: %33.41 (86.646 oy)

Sinan Oğan: %6.08 (15.761 oy)

Muharrem İnce: %0.30 (774 oy)

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Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasıyla birlikte oy oranları yayın organları ve kamuoyu ile paylaşılmaya başlayacak. Oy verme işlemi saat 08.00 ile 17.00 arasında tamamlanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 81 ilde ve ilçelerde adayların oy oranlarına canlı verilerle ulaşabilirsiniz.

Altındağ Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak ilçe ilçe verileri takip edebilirsiniz.

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ALTINDAĞ'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

Türkiye Genel Seçimleri ile 28. Dönem milletvekilleri partilerin oy oranları ile birlikte belli oldu. Ankara Altındağ'da Cumhur İttifakı %60.23 oy alırken Millet İttifakı %30.43 oy aldı:

AK Parti: %44.56

CHP: %20.56

MHP: %10.76

İYİ Parti: %9.87

Yeniden Refah: %3.66

Yeşil Sol Parti: %2.68

Memleket Partisi: %0.95

Ankara Altındağ seçim sonuçları 2023: 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı 2. tur Altındağ seçim sonucu oy oranları ile seçimi kim kazandı?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ

Ankara 1. Bölge: Bala, Çankaya, Elmadağ, Evren, Gölbaşı, Haymana, Mamak, Polatlı, Şereflikoçhisar

Ankara 2. Bölge: Akyurt, Altındağ, Çamlıdere, Çubuk, Güdül, Kahramankazan, Kalecik, Keçiören, Kızılcahamam, Pursaklar

Ankara 3. Bölge: Ayaş, Beypazarı, Etimesgut, Nallıhan, Sincan, Yenimahalle

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