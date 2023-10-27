Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?
Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:40

Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son Dakika Antalya'da deprem mi oldu sorusu yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Akdeniz merkezli Gazipaşa ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi yayında. ''Antalya deprem ne zaman, saat kaçta, nerede oldu, büyük deprem bekleniyor mu'' soruları gündemde. İşte, 25 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Antalya deprem hakkında tüm merak edilenler.

Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Antalya deprem son dakika Gazipaşa merkez üssünde meydana geldi. Sarsıntıyı hissedenler AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi üzerinde depremin şiddeti/büyüklüğü, derinliği ve merkez üssü bilgilerini sorguluyor. Akdeniz üzerinde gerçekleşen sarsıntının hangi bölgeleri etkilediği araştırılıyor. Peki, az önce Antalya'da deprem mi oldu, nerede, şiddeti kaç? İşte, 25 Ekim 2023 Antalya deprem bilgileri.

Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA: ANTALYA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Antalya deprem haberleri ile gündemdeki yerini aldı. AFAD tarafından paylaşılan bilgilere göre Antaya Gazipaşa merkez üssünde gerçekleşen sarsıntı 3.9 şiddetinde meydana geldi. 25 Ekim saat 09.09'da hissedilen deprem yerin 31 km altında kaydedildi.

İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi bilgileri:

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

ANTALYA DEPREM

Büyüklük:3.9 (Mw)

Yer:Akdeniz - [104.36 km] Gazipaşa (Antalya)

Tarih:2023-10-25 Saat:09:09:48 TSİ

Derinlik:31 km

Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

SON DAKİKA DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleşen büyük ve küçük boyutlu sarsıntılar Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme Ve Değerlendirme Merkezi ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından paylaşılıyor.

İşte, en son depremler:

Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya’da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA