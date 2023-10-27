Giriş Tarihi: 27.10.2023 09:40 Güncelleme Tarihi: 27.10.2023 09:40

Antalya deprem son dakika haberi! 25 Ekim 2023 AFAD ve Kandilli son depremler ile az önce Antalya'da deprem mi oldu, şiddeti kaç?

Son Dakika Antalya'da deprem mi oldu sorusu yanıt buldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan bilgilere göre Akdeniz merkezli Gazipaşa ilçesinde hissedilen bir deprem meydana geldi. Son depremler listesi ile depremin merkez üssü, büyüklük şiddet ve derinlik bilgisi yayında. ''Antalya deprem ne zaman, saat kaçta, nerede oldu, büyük deprem bekleniyor mu'' soruları gündemde. İşte, 25 Ekim 2023 Kandilli ve AFAD son dakika deprem haberleri ile Antalya deprem hakkında tüm merak edilenler.