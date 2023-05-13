Bahçe seçim sonuçları 2023: 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı Osmaniye Bahçe seçim sonucu ve oy oranları

Osmaniye Bahçe seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başladı. 14 Mayıs'ta vatandaşlar cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinde oyunu kullanmak için sandığa gidecek. Ak Parti, MHP, CHP ve İyi Parti'nin oyları merak ediliyor. Geçtiğimiz seçimlerde Millet İttifakı 18.03 alırken; Cumhur İttifakı Bahçe'de %80,54 oy aldı. Bu sebeple Bahçe seçim sonucu gündemdeki yerini alacak. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Bu noktada Bahçe seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu yanıt arıyor. İşte Osmaniye Bahçe seçim sonucu ve parti ile ittifakların oy oranları