BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının oy toplayacağı seçimlerde Batman ilimizde oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 Batman ili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy oranları ve tüm detaylar şöyle;