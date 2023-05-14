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Haberler Fotohaber BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 20:47 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 20:47

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Batman seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde Batman ilimizde oy kullanan seçmenler tarafından öğrenilmek isteniyor. Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan için ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti için oy kullananlar Batman seçim sonuçları oy oranını merak ederek 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? sorularının yanıtlarını arıyor. Batman Cumhur İttifakı-Millet İttifakı oy oranı ve tüm detaylar.

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı adaylarının oy toplayacağı seçimlerde Batman ilimizde oy kullanan seçmenler Cumhurbaşkanı seçiminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ve milletvekili seçimlerinde AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti oy oranlarını öğrenmek isteyerek 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı? şeklindeki sorulara yanıt aramaya devam ediyor.

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023

2023 Batman ili Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimi oy oranları ve tüm detaylar şöyle;

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

Batman Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

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BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

  • RECEP TAYYİP ERDOĞAN
  • MUHARREM İNCE (ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ)
  • KEMAL KILIÇDAROĞLU
  • SİNAN OĞAN
BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

BATMAN MİLLETVEKİLİ ADAYLARI KİMLER?

AK PARTİ

1- FERHAT NASIROĞLU

2- SERKAN RAMANLI

3- MURAT GÜNEŞTEKİN

4- MUHSİNE BOZKURT

5- FIRAT TUNÇ

MHP

1- RECEP ÇELİKKAYA

2- TEKİN GÜÇLÜ

3- HÜSEYİN KAZAK

4- HAKAN ATALA

5- ALPEREN ÖZDEMİR

BATMAN SEÇİM SONUÇLARI 2023 | 2023 Batman Cumhurbaşkanlığı - Milletvekili seçim sonuçları nasıl, hangi aday-parti önde, kim kazandı?

CHP

1- HÜSEYİN YAŞAR

2- DİCLE ARSLAN

3- ORHAN EKMEN

4- ABDULLAH POLAT

5- METİN BANLI

2018 MİLLETVEKİLİ SEÇİM SONUÇLARI

2018 yılında yapılan milletvekili seçimi sonuçları ise şöyleydi;

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