Giriş Tarihi: 09.10.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 22:11

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 2. KEZ DEĞİŞTİ! 6 Ekim 2023 Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt zam haberleri peş peşe gelmişti. Bu noktada ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzine peş peşe indirim yapıldı. Peki; Benzine indirim ne zaman, geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte 6 Ekim 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son durum…