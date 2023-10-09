Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber BENZİN FİYATI SON DAKİKA 2. KEZ DEĞİŞTİ! 6 Ekim 2023 Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları
Giriş Tarihi: 09.10.2023 12:50 Güncelleme Tarihi: 16.10.2023 22:11

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 2. KEZ DEĞİŞTİ! 6 Ekim 2023 Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İstanbul, İzmir, Ankara güncel akaryakıt fiyatları

Benzin fiyatı son dakika indirim zam haberleri ile yakından takip ediliyor. Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanma akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Petrol fiyatlarındaki yükseliş sonrası akaryakıt zam haberleri peş peşe gelmişti. Bu noktada ''Bugün akaryakıt fiyatları ne kadar oldu, indirim, zam var mı?' sorularına yanıt aranırken yeni bir gelişme yaşandı. Araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir haber geldi. Benzine peş peşe indirim yapıldı. Peki; Benzine indirim ne zaman, geldi mi, ne kadar oldu, kaç TL? İşte 6 Ekim 2023 Cuma güncel akaryakıt fiyatları ile İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son durum…

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 6 EKİM 2023: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

Son dakika benzin fiyatı indirim zam haberleri ile gündemdeki yerini koruyor. Dolar/TL ve petrol piyasasındaki dalgalanmalardan etkilenen akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor. Geçtiğimiz günlerde uygulanan LPG zammı sonrası araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzine peş peşe indirim uygulandı. Bu gelişme sonrası ''Benzine indirim mi geldi, benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?'' soruları yanıt buldu. İl il güncel akaryakıt fiyatları sorgulanıyor. İşte 6 Ekim 2023 Cuma İstanbul, Ankara, İzmir güncel benzin fiyatları son dakika gelişmeleri…

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 6 EKİM 2023: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

LPG, BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI İNDİRİM VE ZAM HABERLERİ İLE GÜNDEMDE!

OPEC+ grubu üyesi 9 ülkenin aldığı kararlar, Fed'in izlediği politikalar, Rusya'da ve Çin'de yaşanan küresel gelişmeler ile benzin fiyatı ve motorin fiyatı cephesindeki beklentiler değişiyor.

Brent petrol varil fiyatındaki dalgalanma ve döviz kurlarında yaşanan hareketlilik nedeniyle akaryakıt fiyatları sürekli değişiyor.

Petrol fiyatları tarafındaki yükseliş sonrası peş peşe gelen akaryakıt fiyatları zam haberleri sonrası güncel LPG fiyatı, benzin fiyatı ve motorin fiyatı merak ediliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZİN FİYATI SON DAKİKA 6 EKİM 2023: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

SON DAKİKA: BENZİNE İKİNCİ İNDİRİM!

Benzin fiyatı üzeirnde 5 Ekim 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı.

Gelen son dakika bilgisine göre, 6 Ekim 2023 Cuma gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 17 kuruşluk yeni indirim geldi.

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 6 EKİM 2023: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

LPG VE MOTORİN FİYATLARI İÇİN ZAM, İNDİRİM VAR MI?

LPG ve motorin fiyatları için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.

BENZİN FİYATI SON DAKİKA 6 EKİM 2023: Araç sahipleri dikkat: Benzine peş peşe indirim! Benzin fiyatı ne kadar oldu, kaç TL?

AKARYAKIT POMPA FİYATLARI SON DURUM

Mazot fiyatı ve benzin fiyatı ne kadar oldu sorusu 6 Ekim 2023 Cuma günü için sorgulanıyor. İşte; 6 Ekim 2023 güncel İstanbul, Ankara ve İzmir benzin, motorin, akaryakıt fiyatları...

SON DAKİKA