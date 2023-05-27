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Haberler Fotohaber Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
Giriş Tarihi: 27.05.2023 15:21 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 15:39

Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Cumhurbaşkanlığı seçimleri için 2.tur kararı alınırken Çerkezköy seçim sonuçları oy oranları merak ediliyor. Türkiye 28 Mayıs'ta gerçekleşecek ikinci tur seçimleri için geri sayıyor. 2. Tur öncesi heyecanlı bekleyiş sürerken, Çerkezköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023 akşamı gündem konuları arasında yer alacak. 2. Tur seçim sonuçları ile Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı seçilmiş olacak. Cumhur İttifakı ortak adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırken, ATA İttifakı ortak adayı Sinan Oğan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı. Peki, Çerkezköy'de seçimi kim kazandı? İşte 28 Mayıs Çerkezköy seçim sonucu ve oy oranları…

Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

Çerkezköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların aldığı oy oranları hakkında detaylı araştırmalar yapılıyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yarışacak. 28 Mayıs 2023 13. Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrası Türkiye'nin yeni cumhurbaşkanı böylelikle seçilmiş olacak. Çerkezköy'de seçimi kim kazandı, hangi aday soruları 28 Mayıs akşamı gündemdeki yerini alacak. İşte Çerkezköy seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

ÇERKEZKÖY'DE OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'nın oy verme saatlerine ilişkin kararına göre;

Cumhurbaşkanı Seçimi 28 Mayıs 2023 Pazar günü tüm yurtta oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00-17.00 olarak belirlenmiş durumdadır.

28 MAYIS ÇERKEZKÖY SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Çerkezköy Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, oy verme işlemi bittikten sonra Yüksek Seçim Kurulu'nun veri paylaşımı doğrultusunda açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Çerkezköy seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilde adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

(Oy oranları anlık olarak güncellenmektedir. İl seçiniz kısmından istediğiniz ili seçerek tüm ilçeler ile birlikte oy oranlarını öğrenebilirsiniz.)

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Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?

14 MAYIS 2023 ÇERKEZKÖY CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİM SONUÇLARI

14 Mayıs Çerkezköy cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve oy oranlarına bakıldığında Recep Tayyip Erdoğan'ın %46.99 oy oranı alırken, Millet İttifakı ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu %46.98 oy aldı.

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 28 MAYIS 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan (2. turda yarışmıyor)

Muharrem İnce (çekildi)

E-DEVLET VE YSK SEÇMEN SORGULAMA NASIL YAPILIR?

2023 Cumhurbaşkanı 2. tur Seçimine dair seçmen bilgilerine, bağlı olduğunuz bölgenin muhtarlığından şahsınıza ait 'Seçmen Bilgi Kağıdını' temin ederek ulaşabilirsiniz.

Seçmen bilgi kağıdı yerine YSK'nin internet sitesinden veya e-Devlet sistemi üzerinden 'Seçmen Sorgulama' da yapabilirsiniz.

Seçmenler yalnızca, YSK tarafından daha önce belirlenen ve 'sandık seçim listesinde' adının yer aldığı seçim sandığında oy kullanabilirler.

Seçmenler oy verme saatleri içerisinde sandık başına gitmelidir. Oy verme saatleri tüm Türkiye'de 08.00 - 17.00 olarak belirlenmiştir. Seçmenler, saat 17.00'den sonra oy kullanamayacaktır.

Oy kullanmak üzere sandık başına giden seçmenlerin yanında mutlaka geçerli kimlik belgesi veya üzerinde T.C. kimlik numarası yazılı resmi belge bulunmalıdır.

Kabine, cep telefonu, fotoğraf, görüntü kaydedici cihaz veya haberleşme sağlayıcı cihaz ile girilmesi yasaktır.

Oy pusulasına mühür dışında işaret koymak, oyların geçersiz sayılmasına neden olur.

Oy kullandıktan sonra sandık seçmen listesine imza atılmalıdır. İmza atılırken cetvel kullanılması ise önemlidir.

Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
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Çerkezköy seçim sonuçları 2023: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Çerkezköy seçim sonucu oy oranları ne oldu, kim kazandı?
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