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Haberler Fotohaber CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 12.10.2023 11:00 Güncelleme Tarihi: 12.10.2023 11:00

CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu, güncel satış fiyatları nedir sorusu haftanın dördüncü gününde araştırılıyor. Altın yatırımı yapacak olan veya altın alacak kişiler yakından altın fiyatlarını takip ediyor. Haftaya dalgalı başlayan altın fiyatlarında "bugün güncel durum ne, n 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Uzun süredir yükselişte olan altın fiyatlarında, çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar olacak araştırılıyor. Peki, 12 Ekim 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek altın, gram altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…

Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Altına yatrım yapan kişiler ve altın almak isteyen kişiler çeyrek altın, gram altın ve tam altının alış satış fiyatları ne durumda merak ediyor. Canlı altın fiyatlarında çeyrak altın satış fiyatını 2845.00 TL'den açtı. Peki gram altın, tam altın ve 22 ayar bilezi ne kadar? İşte soruların yanıtları ve canlı altın kuru...

Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

12 EKİM | GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram altın alış: 1.677,03

Gram altın satış: 1.677,31

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Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın alış: 2.845,00

Çeyrek altın satış: 2.880,00

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Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın alış: 5.708,00

Yarım altın satış: 5.761,00

Çeyrek altın, gram altın ve tam altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 12 Ekim 2023 güncel altın fiyatları

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın alış: 11.381,00

Tam altın satış:11.478,00

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