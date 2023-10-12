CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları ne kadar oldu, güncel satış fiyatları nedir sorusu haftanın dördüncü gününde araştırılıyor. Altın yatırımı yapacak olan veya altın alacak kişiler yakından altın fiyatlarını takip ediyor. Haftaya dalgalı başlayan altın fiyatlarında "bugün güncel durum ne, n 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatı ne kadar, altının gramı kaç TL?" sorusu yanıt arıyor. Uzun süredir yükselişte olan altın fiyatlarında, çeyrek altın, gram altın bugün ne kadar olacak araştırılıyor. Peki, 12 Ekim 2023 Perşembe günü güncel altın fiyatları ne kadar? İşte, çeyrek altın, gram altın, tam altın ve 22 ayar bilezik fiyatları…