CANLI ALTIN FİYATLARI | 12 Ekim 2023 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusu yanıt arıyor. Altına yatrım yapan kişiler ve altın almak isteyen kişiler çeyrek altın, gram altın ve tam altının alış satış fiyatları ne durumda merak ediyor. Canlı altın fiyatlarında çeyrak altın satış fiyatını 2845.00 TL'den açtı. Peki gram altın, tam altın ve 22 ayar bilezi ne kadar? İşte soruların yanıtları ve canlı altın kuru...