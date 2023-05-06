Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen Karadeniz gazının devreye alınması ardından bir aylığına doğalgaz bedava mı sorusu gündemdeki yerini almıştı. İlk faturalar tüketicilere ulaşmaya başlarken henüz fatura almayanlar doğalgaz ne zaman bedava, ücretsiz fatura bu ay mı sorularına yanıt aramaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konuya dair açıklama yaparken 81 ilde araştırmalar hız kazandı. Peki, bu ay doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi, indirim başladı mı? İşte, 2023 ücretsiz doğalgaz hakkında merak edilenler…