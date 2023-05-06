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Haberler Fotohaber Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?
Giriş Tarihi: 06.05.2023 23:30 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 23:30

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

Başkan Erdoğan tarafından müjdesi verilen Karadeniz gazının devreye alınması ardından bir aylığına doğalgaz bedava mı sorusu gündemdeki yerini almıştı. İlk faturalar tüketicilere ulaşmaya başlarken henüz fatura almayanlar doğalgaz ne zaman bedava, ücretsiz fatura bu ay mı sorularına yanıt aramaya başladı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) konuya dair açıklama yaparken 81 ilde araştırmalar hız kazandı. Peki, bu ay doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi, indirim başladı mı? İşte, 2023 ücretsiz doğalgaz hakkında merak edilenler…

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

Doğalgaz indirimi başladı mı, ne zaman başlayacak sorusu yanıt arıyor. 1 aylık ücretsiz fatura sonrası 25 metreküplük indirim de araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Karadeniz Gazı ardından konutlarda bir ay süreyle ücretsiz doğal gaz kullanılmaya başladı. Vatandaşlar bu ay doğalgaz bedava mı, ücretsiz mi sorularını yakın takibe aldı. Konuya dair düzenleme Resmi Gazete'de de yer aldı. Peki, doğalgaz ne zaman bedava, bu ay mı? İşte, detaylar…

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

DOĞALGAZ İNDİRİMİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI!

Doğal gazın ücretsiz olduğu 1 aylık süreçte de vatandaşlara fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutar bilgileri yer alırken, "ödenmesi gereken" kısmında ise "sıfır" yazacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz "Gerekli yazıyı gönderdik. Kesinlikle hiçbir tüketicimizin hakkı zayi olmayacak. Tahsil edilen faturalar varsa iptal edilecek ve vatandaşlarımıza iade edilecek. Ön ödemeli sayaç kullanıcıları da uygulamadan yararlanacak. Bir aylık tüketimi tespit edilecek ve akabindeki ay, o miktarda doğal gaz vatandaşımızın kartına ücretsiz yüklenecek" dedi.

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Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya'da yaptığı açıklamada, ''Karadeniz'de keşfettiğimiz yerli gazın sevincini milletimizin sevincini paylaşmak için ilk ay doğal gazı ücretsiz yaptık mı? Bu müjdemizle ilgili Cumhurbaşkanı kararını Resmi Gazete'de yayımladık. ''sözlerini kullandı.

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

ÜCRETSİZ DOĞALGAZ NE ZAMAN, BU AY MI?

Konut ve ibadethane abonelerinin 24 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasındaki faturalarının tamamı, sonraki 11 ay için de 25 metreküpe kadar olan kısmını devlet karşılayacak.

Faturalı aboneliklerin yanı sıra ön ödemeli/kartlı sayaçlarda da hem ücretsiz gaz, hem indirim geçerli olacak. 25 metreküplük ücretsiz doğal gaz hakkı, bir sonraki aya devretmeyecek.

Ücretsiz doğalgaz ne zaman, bu ay mı? Faturalara sıfır yazılacak! Doğalgaz bedava mı, 25 metreküplük doğalgaz indirimi başladı mı?

Gaz indirimi 11 ay boyunca faturalara ortalama 120-130 lira olarak yansıyacak.

Doğal gazla merkezi ısıtması yapılan apartman ve sitelerde de doğal gazın ücretsiz olduğu ilk bir aylık süreçte, gaz ücreti kesilmeyecek. Sonraki 1 yıllık süreçte ise her daire için o ilin tarifesine göre 25 metreküp gaza gelen tutar düşürülecek.

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