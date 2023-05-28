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Haberler Fotohaber Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?
Giriş Tarihi: 28.05.2023 00:02 Güncelleme Tarihi: 28.05.2023 01:44

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Bu noktada Elazığ seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, pusulada yer alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasından belirlenecek. İl il açıklanan oy oranı ile 2. Tur seçim sonuçları ortaya çıkacak. YSK tarafından son dakika açıklanan Elazığ oy sonuçları "seçimi kim kazandı" sorusunu yanıtlamada oldukça önem arz edecek. Peki, YSK İkinci tur 28 Mayıs Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, 28 Mayıs Seçim sonucu canlı verileri ile 2023 Elazığ seçim sonuçları son durum…

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

Elazığ seçim sonuçları 2023 verileri 2. Tur için gündemdeki yerini aldı. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi ardından gözler oy sonuçları için YSK açıklamalarına çevrildi. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları seçmenler tarafından mercek altına alındı. Bilindiği üzere Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, salt çoğunluğu sağlayan isim olacak. 2. tur seçim sonuçları sabah.com.tr üzerinden canlı ve anlık olarak takip edilebilecek. Peki, 2023 Elazığ seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı? İşte, YSK İkinci tur 28 Mayıs Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ve adayların oy oranı son durum…

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

ELAZIĞ 28 MAYIS SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde oy kullanma saatleri Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklandı.

Buna göre, ülke genelinde oy verme işlemi 28 Mayıs Pazar günü saat 08.00'de başlayacak ve 17.00 itibarıyla sona erecek.

Elazığ Seçim Sonuçları YSK'nın belirlediği kural doğrultusunda 28 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başladıktan sonra anlık olarak kamuoyu ile paylaşılacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak 2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

Elazığ Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların il genelinde ve ilçe bazında oy oranlarını öğrenebilirsiniz.

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Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ELAZIĞ'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Elazığ'da 431.293 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 1635 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 360.396 oldu.

Elazığ seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %67.18 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 242.098 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %28.24 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 101.764.

İşte, Elazığ 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %67.18

Kemal Kılıçdaroğlu: %28.24

Sinan Oğan: %4.31

Muharrem İnce: %0.28

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ELAZIĞ'DA PARTİLERİN OY ORANI NASIL OLDU?

14 Mayıs 28. Dönem Milletvekili Seçimleri'nde Elazığ'da 443.187 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 1635 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 368.292 oldu.

Elazığ 1. Tur seçim sonuçlarına göre partilerin ve ittifakların oy oranları:

Cumhur İttifakı: %55.93

Millet İttifakı: %23.14

Emek Ve Özgürlük İttifakı: %7.14

Ata İttifakı: %0.56

Sosyalist Güç Birliği İttifakı: %0.23

AK Parti: %40.43

CHP: %20.73

Bağımsız: %12.14

MHP: %11.48

Yeşil Sol Parti: %7.14

Yeniden Refah Partisi: %3.62

İYİ Parti: %2.41

Memleket Partisi: %0.24

Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

ELAZIĞ İLÇELERİ

Elazığ'da toplam olarak 11 ilçe bulunur. Elazığ'ın ilçeleri sırası ile Ağın, Alacakaya, Arıcak, Baskil, Karakoçan, Keban, Kovancılar, Maden, Merkez, Palu, Sivrice şeklindedir.

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