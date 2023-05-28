Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

2. Tur Cumhurbaşkanlığı seçimi 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşiyor. Bu noktada Elazığ seçim sonuçları 2023 araştırmaları başladı. Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı, pusulada yer alan Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu arasından belirlenecek. İl il açıklanan oy oranı ile 2. Tur seçim sonuçları ortaya çıkacak. YSK tarafından son dakika açıklanan Elazığ oy sonuçları "seçimi kim kazandı" sorusunu yanıtlamada oldukça önem arz edecek. Peki, YSK İkinci tur 28 Mayıs Elazığ Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları oy oranları ne oldu, hangi aday yüzde kaç oy aldı? İşte, 28 Mayıs Seçim sonucu canlı verileri ile 2023 Elazığ seçim sonuçları son durum…