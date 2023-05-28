Elazığ seçim sonuçları 2023 son dakika: YSK İkinci tur 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Elazığ seçim sonucu oy oranları ne oldu?

14 MAYIS SEÇİMLERİNDE ELAZIĞ'DA EN ÇOK OYU KİM ALDI?

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri ardından partilerin, ittifakların ve adayların oy oranları YSK tarafından 81 il ve ilçeleri için ayrı ayrı açıklamıştı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimleri'nde Elazığ'da 431.293 kişi oy vermek için sandık başına gitti. Açılan 1635 sandıktan çıkan geçerli oy sayısı ise 360.396 oldu.

Elazığ seçim sonuçları verilerine göre en çok oy alan isim, %67.18 oy oranı ile Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Başkan Erdoğan'a 242.098 kişi oy verdi.

Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise %28.24 oldu. Kılıçdaroğlu'na oy veren kişi sayısı ise 101.764.

İşte, Elazığ 1. Tur seçim sonuçları ile adayların oy oranları:

Recep Tayyip Erdoğan: %67.18

Kemal Kılıçdaroğlu: %28.24

Sinan Oğan: %4.31

Muharrem İnce: %0.28