Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:30

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu mu? Evlilik Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı?

Yeni evelenecek olan binlerce genç, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kredi için, çalışmalar devam ederken, detaylar belli oldu mu sorusu gündemdeki yerin, koruyor. Bankaların artan faiz oranlarından sonra, evleneneler ilaç gibi gelecek olan kredi için gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, Evlilik Kredisi başvuruları için en son hangi açıklama yapıldı? 150 Bin TL faizsiz Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte, son dakika gelişmeleri...