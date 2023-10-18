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Haberler Fotohaber 150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu mu? Evlilik Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı?
Giriş Tarihi: 18.10.2023 12:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2023 12:30

150 Bin TL faizsiz evlilik kredisi şartları belli oldu mu? Evlilik Kredisi başvuruları nasıl ve nereden yapılır, kimlere verilecek, yaş sınırı var mı?

Yeni evelenecek olan binlerce genç, 150 bin TL faizsiz evlilik kredisi müjdesi bekliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği kredi için, çalışmalar devam ederken, detaylar belli oldu mu sorusu gündemdeki yerin, koruyor. Bankaların artan faiz oranlarından sonra, evleneneler ilaç gibi gelecek olan kredi için gözler gelecek olan açıklamaya çevrildi. Peki, Evlilik Kredisi başvuruları için en son hangi açıklama yapıldı? 150 Bin TL faizsiz Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir? İşte, son dakika gelişmeleri...

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | 150 Bin TL faizsiz kredi! Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

Yeni evleneceklerin gündeminde olan Evlilik Kredisi için, son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Bankaların artan faiz oranları sonrasında, çiftler devlet destekli, 150 bin TL faizsiz Evlilik Kredisi için ayrıntıları araştırıyor. Gündemde olan ve gerçekleşmesi için çalışmaların devam ettiği ödeme için, geri sayım başladı. Peki, Evlilik kredisi ne zaman başlayacak, kimler alabilecek? , 150 bin TL faizsiz Evlilik kredisi ödeme planı nasıl olacak, hangi bankalar verecek? İşte, son dakika gelişmeleri…

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | 150 Bin TL faizsiz kredi! Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

EVLİLİK KREDİSİ ÖDEME PLANI NASIL OLACAK?

"Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

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EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | 150 Bin TL faizsiz kredi! Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız" dedi.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | 150 Bin TL faizsiz kredi! Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NE ZAMAN, BAŞLADI MI?

Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız." dedi. Ancak başvuru tarihleri henüz açıklanmadı.

EVLİLİK KREDİSİ BAŞVURULARI 2023 | 150 Bin TL faizsiz kredi! Evlilik Kredisi başvuruları ne zaman, başvuru şartları nedir?
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