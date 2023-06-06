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Haberler Fotohaber Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...
Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:55 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 12:56

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

Son dakika haberi: Fatih Portakal, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombalamaya devam ediyor. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Portakal, CHP'deki koltuk savaşında tarafını Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, CHP'de demokrasi olmadığını belirterek, "Basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım." dedi.

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

CHP'nin fonladığı gazetecilerden Fatih Portakal, seçim hezimeti sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu defalarca istifaya davet etti. Portakal, CHP'de değişim gerektiğini vurgularken, safını da İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, kendi YouTube kanalında Kemal Kılıçdaroğlu'na bu kez çok ağır sözlerle yüklendi. Portakal, "CHP'de basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir." dedi.

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

FATİH PORTAKAL TOPA TUTTU: BASİRETSİZ, KORKAK!

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçim yenilgisinin ardından koltuğu devretmesi gerektiğini düşünen Portakal, defalarca canlı yayından çağrı yaptı. Kılıçdaroğlu'nun göreve devam edeceğini beyan ederek, MYK'yı yeniden şekillendirmesi, teşkilatları kendisine bağlaması Portakal'ı çileden çıkardı. Seçim öncesi Kılıçdaroğlu'nu yere göğe sığdıramayan Portakal adeta günah çıkararak sert ifadeler kullandı.

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Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

Portakal, "CHP'de basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Demokrasi, sevgi, aşk dili falan bunların hepsinin yalan olduğunu görüyoruz." dedi.

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

"BEN YA SAFIM YA APTALIM"

Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

İyi oluyor aslında, insanları böyle tanımamız da böyle oluyor. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a asla vermem. Ama başka önde giden olsa verirdim. Size benim gibi kerhen veren isimler çok Kemal Bey. Ama artık yok, benden paso Kemal Bey.

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'na sert sözler! "Basiretsiz ve korkak!" | Video

Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

SEÇİMDEN ÖNCE İNSANLARI KILIÇDAROĞLU'NA OY VERMEK İÇİN İKNA EDİYORDU

Fatih Portakal, seçimden önce Kemal Kılıçdaroğlu'nu en az bir CHP üyesi kadar çalışarak destekliyordu.

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