Giriş Tarihi: 06.06.2023 12:55
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
12:56
Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...
Son dakika haberi: Fatih Portakal, seçim yenilgisi sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'nu bombalamaya devam ediyor. Seçim öncesi Kemal Kılıçdaroğlu'nu öve öve bitiremeyen Portakal, CHP'deki koltuk savaşında tarafını Ekrem İmamoğlu'ndan yana seçti. Portakal, CHP'de demokrasi olmadığını belirterek, "Basiretsiz, korkak bir lider var. Benim gözümde Kemal Kılıçdaroğlu artık böyledir. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım." dedi.