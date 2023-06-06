Fatih Portakal günah çıkardı! Kemal Kılıçdaroğlu’na ağza alınmayacak sözler: Korkak, basiretsiz...

"BEN YA SAFIM YA APTALIM"

Ekrem İmamoğlu'ndan yana tavır alan Portakal sözlerini şöyle sürdürdü:

İyi oluyor aslında, insanları böyle tanımamız da böyle oluyor. Yazık ya, böyle mi yönetecektiniz insanları. Saf mıyım ben? Ya safım ya aptalım. Muharrem İnce ve Sinan Oğan'a asla vermem. Ama başka önde giden olsa verirdim. Size benim gibi kerhen veren isimler çok Kemal Bey. Ama artık yok, benden paso Kemal Bey.

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