Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:10

Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

Hendek seçim sonuçları ve parti ile ittifakların oy oranları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. 14 Mayıs'ta Türkiye genel seçime gidiyor. Bu seçime 64 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın daha önce MV çıkardığı Sakarya'da 65 bin 453 Hendek seçmeni bulunuyor. Ak Parti, İyi Parti, MHP ve CHP toplamda Sakarya'dan çıkan 7 milletvekilini topluyor. Peki, Sakarya Hendek'te seçimi kim kazandı? İşte Hendek seçim sonucu 2023