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Haberler Fotohaber Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 13.05.2023 10:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2023 10:10

Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

Hendek seçim sonuçları ve parti ile ittifakların oy oranları hakkında araştırmalar hız kazanmaya başladı. 14 Mayıs'ta Türkiye genel seçime gidiyor. Bu seçime 64 milyondan fazla seçmen Cumhurbaşkanı'nı ve milletvekillerini seçecek. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan yarışacak. Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı'nın daha önce MV çıkardığı Sakarya'da 65 bin 453 Hendek seçmeni bulunuyor. Ak Parti, İyi Parti, MHP ve CHP toplamda Sakarya'dan çıkan 7 milletvekilini topluyor. Peki, Sakarya Hendek'te seçimi kim kazandı? İşte Hendek seçim sonucu 2023

Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

Hendek seçim sonuçları 2023 hakkında araştırmalar başladı. Ak Parti'nin 4; MHP, CHP ve İyi Parti'nin 1'er milletvekili çıkardığı Sakarya'da seçimler için heyecan devam ediyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhur İttifakı'ndan Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nden Muharrem İnce, Millet İttifakı'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve ATA İttifakı'ndan Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı pusulasındaki yerini alacak.

Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

HENDEK'TE OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YSK'dan yapılan açıklamada; "Oy verme işlemi 08.00-17.00 saatleri arasında olacak'' denildi.

Sabah.com.tr seçim sonuçları sayfası üzerinden Sakarya Hendek seçim sonuçları hakkında detaylı bilgileri alabilirsiniz.

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Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

SAKARYA HENDEK SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Hendek seçim sonuçları 2023, sandıkların kapanmasından sonra sayılacak. YSK yasağı sona erdikten sonra sonuçlar açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak il il ve ilçe ilçe oy oranlarını canlı olarak öğrenebilirsiniz.

Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

Hendek seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Sakarya Hendek seçim sonucu ve oy oranları

Cumhurbaşkanı oy pusulasında yer alan isimler:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce

Sinan Oğan

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