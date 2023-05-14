İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. İstanbul 1. Seçim bölgesinde yer alan Beykoz ilçesinde oy kullananlar ''2023 İstanbul Beykoz seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından duyurulacak. İşte, YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı…