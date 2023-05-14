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Haberler Fotohaber İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:58 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:58

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023 yılı için araştırılıyor. 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili genel seçimi için sandık başına giden vatandaşların gündeminde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı yer alıyor. İstanbul 1. Seçim bölgesinde yer alan Beykoz ilçesinde oy kullananlar ''2023 İstanbul Beykoz seçim sonuçları açıklandı mı, seçimi kim kazandı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları ile Meclis'te yer alacak olan AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti milletvekili sayısı sandıklardan çıkan oyların sayılmasının ardından duyurulacak. İşte, YSK verileri ile 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları anlık takip ekranı…

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023 Türkiye Genel Seçimleri akabinde araştırılmaya başlandı. İstanbul'un 1. Seçim bölgesinde yer alan ilçede ikamet eden vatandaşlar ''2023 İstanbul Beykoz seçim sonuçları açıklandı mı?'' sorusunu gündeme taşıdı. Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan oy oranı ile seçimi kim kazandı sorusu yanıt bulacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti'nin TBMM'deki sandalye dağılımına etki edecek. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçim sonucu YSK tarafından açıklandıktan hemen sonra sabah.com.tr'de olacak. İşte, 2023 İstanbul Beykoz Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı…

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

2023 İSTANBUL BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI 2023

YSK'dan yapılan açıklamaya göre, oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 08.00 ile 17.00 arasında yapılacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları da 14 Mayıs Pazar günü YSK'nın belirlediği kurala göre sandıklar açılmaya başladıktan sonra açıklanacak.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz.

İstanbul Beykoz Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak adayların ve partilerin il ilçe oy oranlarını takip edebilirsiniz.

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İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023

Recep Tayyip Erdoğan

Muharrem İnce (Adaylıktan çekildi)

Kemal Kılıçdaroğlu

Sinan Oğan

İstanbul Beykoz seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili İstanbul Beykoz seçim sonucu ve oy oranları

İSTANBUL BEYKOZ SEÇİM SONUÇLARI 2018

İstanbul 1. Seçim bölgesinde yer alan Beykoz'un nüfusu 247.875'tir.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde Beykoz seçmen sayısı 184.234 olurken katılım oranı %89,59 olarak açıklandı.

Toplam kullanılan oy sayısı 165.063 olurken toplam geçerli oy sayısı 162.001 olarak belirlendi.

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde İstanbul Beykoz'da Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan %55.88 ile en yüksek oyu aldı.

Millet İttifakı'nın adayı Muharrem İnce %34.50, Meral Akşener ise %5.66 oy aldı. 2018 İstanbul Beykoz seçim sonuçları şöyle;

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