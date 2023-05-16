İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılmaya devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları ile takip edilen genel seçim sonuçları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı takip ediliyor. 1. Bölge, 2. Bölge, 3. Bölge Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu üzerinde etkili oluyor. Megakentte katılım oranı oldukça yüksek. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı resmi sonuçları bekliyor. İşte, ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları ile seçim bölgelerinde "kim kazandı" sorusuna yanıtlar!