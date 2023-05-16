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Haberler Fotohaber İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?
Giriş Tarihi: 16.05.2023 07:59 Güncelleme Tarihi: 19.05.2023 07:12

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları 2023 son dakika araştırılmaya devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener'in açıklamaları ile takip edilen genel seçim sonuçları kapsamında Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan oy oranı takip ediliyor. 1. Bölge, 2. Bölge, 3. Bölge Ak Parti, MHP, CHP, İYİ Parti oy oranları İstanbul Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçim sonucu üzerinde etkili oluyor. Megakentte katılım oranı oldukça yüksek. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı resmi sonuçları bekliyor. İşte, ilçe ilçe İstanbul seçim sonuçları ile seçim bölgelerinde "kim kazandı" sorusuna yanıtlar!

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları Megakentte yaşayanların gündeminde. Seçim bölgeleri ile değerlendirilen Ak Parti, CHP, MHP, İYİ Parti oy oranları canlı verilerle takip edildi. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı ve Ata İttifakı adayları ve ittifak partileri için oyları yakın mercek altına aldı. Neredeyse tamamlanan sonuçlarda İstanbul genel seçim sonuçları 2023 Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranı Yüksek Seçim Kurulu (YSK) ile birlikte takip ediliyor. İşte, İstanbul seçim sonuçları ile "seçimi kim kazandı" sorusunda güncel veriler…

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

İSTANBUL'DA SEÇİM SONUÇLARI BELLİ OLDU MU?

11,367,598 seçmenin bulunduğu Megakentte Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili oy oranlarında yüzde 100'lük orana ulaşıldı.

İstanbul ilçe seçim sonucu 1. Bölge, 2. Bölge ve 3. Bölge için ayrı ayrı değerlendiriliyor:

İstanbul seçim sonuçları 2023 linline tıklayarak ilçelerde güncel sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

YSK BAŞKANI YENER: İKİNCİ TUR SEÇİMLERİNİN YAPILMASINA KARAR VERİLMİŞTİR!

YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklaması şöyle:

"Saat 15:15 itibariyle sandık oranı yüzde 100 açıldı. Katılım oranı 88.92. Yurtdışında yüzde 52.69 katılım gerçekleşti. Yurtdışında veri girişi devam eden 35 bin 874 oy bulunmaktadır. Kesin olmayan geçici sonuçlara göre Sayın Erdoğan'ın yüzde 49.51, Sayın Kılıçdaroğlu'nun yüzde 44.88, Sayın Oğan'ın yüzde 5.17 ve Sayın İnce'nin yüzde 0.44 oy aldığı görülmüştür.

35 bin 874 oyun tamamının Sayın Erdoğan'a verilmiş olduğunu kabul etmemiz halinde Erdoğan'ın oy oranının yüzde 49.54 olduğu görülmüş, Sayın Kılıçdaroğlu'na verildiğine kabul etmemiz halinde yüzde 44.85 oranında oy aldığı görülmüş ve böylece 6271 sayılı yasanın 4. maddesinde öngörülen seçilme yeterliliğini hiçbir adayın kazanamadı görülmüş.

Daha önceden ilan edilen seçim takvimine 28 Mayıs 2023 Pazar günü ikinci tur seçimlerinin yapılmasına karar verilmiştir."

İstanbul seçim sonuçları 2023 oy oranları: İstanbul Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları oy oranları ile seçimi kim kazandı?

İSTANBUL SEÇİM BÖLGELERİ

İstanbul 1. Bölge seçim sonuçları için tıklayınız! (Adalar, Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Şile, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar)

İstanbul 2. Bölge seçim sonuçları için tıklayınız! (Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Kağıthane, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu)

İstanbul 3. Bölge seçim sonuçları için tıklayınız! (Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece ve Silivri)

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