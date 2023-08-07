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Haberler Fotohaber İşte İBB'nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP'li İmamoğlu için soruşturma izni
Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:48 Güncelleme Tarihi: 07.08.2023 08:53

İşte İBB'nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP'li İmamoğlu için soruşturma izni

İBB yönetiminin usulsüz ihalelerle, liyakati ve finansal gücü olmamasına rağmen belirli çevrelere adeta para aktardığı ortaya çıktı. Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İETT Bakım ve Onarımına ilişkin toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlendi.

BARIŞ SAVAŞ
İşte İBB’nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP’li İmamoğlu için soruşturma izni

SABAH İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzlukları açıklıyor. Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İBB yönetimi tarafından usulsüz ihalelerle yandaşlarını beslediği ortaya çıktı.

30 İHALE PAZARLIK USULÜ VERİLDİ
Yapılan incelemelerde, İETT Araç Bakım Onarım ihalelerinde İETT tarafından 2019-2021 yıllarında toplam 44 araç bakım ihalesi yapıldığı, bu ihalelerin iki farklı yöntemle gerçekleştirildiği belirlendi. Birinci yöntemin sadece bakım ve onarım işlerini içeren bakım onarım ihaleleri olduğu ve idarenin istediği firmaya verdiği usul olan pazarlık usulüyle 15, 8'i ise açık ihale usulü ile yapılan toplam 23 ihale gerçekleştirildiği tespit edildi.

İşte İBB’nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP’li İmamoğlu için soruşturma izni

İkinci tür ihalelerin ise İşlettirme Usulü adı verilen şoför teminini de kapsayan bakım ve onarım ihaleleri olduğu 15'i pazarlık, 6'sı açık ihale usulü ile yapılan toplam 21 ihale yapıldığı belirlendi.

Bu araç bakım onarım ihalelerinden; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi. Bilginay Ltd. Şti'nin 6'sı pazarlık, 4'ü ise açık ihale usulüyle 10 ihale aldığı tespit edildi. Beydağ Ltd. Şti'nin pazarlık usulüyle 7 ihale aldığı, Mercedes Benz Türk A.Ş'nin 3'ü pazarlık 1'i açık olmak üzere 4 ihale aldığı, Vizyon Ulaşım Ltd. Şti'nin de 3'ü pazarlık usulü 1'i açık ihale olmak üzere 4 ihale aldığı, Twin Turizm Ltd. Şti'nin de 1'i pazarlık usulü 1'i açık olmak üzere 2 ihale aldığı, Hanzade A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale aldığı, Öz Hicret Otomotiv A.Ş'nin de pazarlık usulüyle 1 ihale, YST A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale aldığı, Hanzade A.Ş. - YST A.Ş. Ortak Girişiminin açık ihaleyle 1 ihale aldığı belirlendi.

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İşte İBB’nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP’li İmamoğlu için soruşturma izni

YAKLAŞIK MALİYET USULSÜZ OLARAK 42 MİLYON TL FAZLA HESAPLANDI
Bu ihalelerden, 23 ihalede teknik şartnamelerinde bakım onarım işi kapsamında birçok hizmet türünün tariflenmesine rağmen yüklenicinin çalıştıracağı personelin niteliklerine ve net personel sayısına yer verilmediği, 6 ihalenin yaklaşık maliyeti tespit edilirken, hesaplamalara kur artış oranı/kur farkı maliyeti ile yüzde 4 sözleşme ve genel giderlerle birlikte işçilik maliyetinin dâhil edilmesiyle yaklaşık 42 milyon lira maliyetlerin fazla hesaplandığı tespit edildi.

2019 yılı 427531 ihale numaralı Kurtköy garajı işlettirme ihalesinin idari şartnamesinde "Mesleki Yeterlilik Kriterleri" başlıklı maddesi ile "benzer iş olarak kabul edilecek işler" başlıklı 7.6.1.maddesinin düzenlenmediği, ihaleye katılım kriteri olarak isteklilerden iş deneyim belgesinin de istenilmediği belirlendi.

İşte İBB’nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP’li İmamoğlu için soruşturma izni

SAVCILIĞA TEVDİ RAPORU GÖNDERİLDİ
Yapılan işlemlerin mevzuata aykırı olduğu için İBB ve İETT görevlileri hakkında düzenlenen 15 Haziran 2022 tarihli Tevdi Raporu, İstanbul Cumhuriyet Savcılığına gönderildi.

İBB REKLAM ALANI KİRALAMA VE VİNİL BASKI İŞLERİ
Müfettişler, İBB ve bağlı iştiraklerinin vinil baskı işi alımı ve reklam alanlarının kiralanmasına ilişkin ihalelerinin incelemesi sonucunda ise İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının mevzuata aykırı olarak, belediye iştiraki "Kültür A.Ş." aracı kılınarak belediye seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olan iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğluna ait "BVA Reklam ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş", Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı ve Gülşah Subaşı'nın sahibi olarak gösterildiği Subaşı ailesine ait "Panoffect Medya A.Ş." ve Hüseyin Seçkin'e ait "Urban Media A.Ş." adlı şirketlere verildiği tespit edildi.

İşte İBB’nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP’li İmamoğlu için soruşturma izni

*İBB tasarrufu altındaki raylı sistem istasyonları, otoparklar, üst geçitler, ana cadde ve meydanlarda bulunan reklam alanlarının, 2886 sayılı Kanun uyarınca değişik tarihlerde yapılan 4 ayrı ihaleyle belediye iştiraki olan Kültür A.Ş.'ye verildiği belirlendi. Kültür A.Ş. ise toplam 1 milyar 19 milyon 596 bin 735,03 TL+KDV tutarındaki söz konusu iş 7 kısma bölünerek "davet usulü" ile ihaleye katılma yeterliği ve koşullarına sahip olmayan 3 özel şirkete verildiği görüldü.

*İhaleler kapsamında seçimlerde Ekrem İmamoğlu'na sponsor olduğu iddia edilen iş adamı Hüseyin Köksal'ın amcasının oğlu Ahmet Köksal ve Murat Kapki tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "BVA Reklam A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 395 milyon 100 bin TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

*Hüseyin Seçkin tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "Urban Media A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 239 milyon 639 bin TL+KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

*Ekrem İmamoğlu'nun koruyup kolladığı Eyüp/Gülşah Subaşı ailesinin oğlu "Onur Buğra Subaşı" tarafından 2019 yılı yerel seçimlerinden sonra kurulan "Panoffect Medya A.Ş." adlı şirkete "Kültür A.Ş." tarafından toplam 384 milyon 857 bin 735 TL +KDV tutarında "reklam alanları" işletme ihalesi verildi.

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