Giriş Tarihi: 07.08.2023 08:48
Güncelleme Tarihi: 07.08.2023
08:53
İşte İBB'nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP'li İmamoğlu için soruşturma izni
İBB yönetiminin usulsüz ihalelerle, liyakati ve finansal gücü olmamasına rağmen belirli çevrelere adeta para aktardığı ortaya çıktı. Mülkiye Müfettişleri, Hazine ve Maliye Müfettişi ve MASAK Uzmanı tarafından yapılan inceleme sonucunda İETT Bakım ve Onarımına ilişkin toplam 44 ihaleden 30'unun pazarlık usulüyle aynı kişilere verildiği, 6 farklı ihalede yaklaşık maliyetin 42 milyon lira fazla hesaplandığı belirlendi.