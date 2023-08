İşte İBB’nin hortum dosyası! İhaleler üzerinden dev vurgun: CHP’li İmamoğlu için soruşturma izni

İkinci tür ihalelerin ise İşlettirme Usulü adı verilen şoför teminini de kapsayan bakım ve onarım ihaleleri olduğu 15'i pazarlık, 6'sı açık ihale usulü ile yapılan toplam 21 ihale yapıldığı belirlendi.

Bu araç bakım onarım ihalelerinden; CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat'ın Mali Müşaviri olduğu Ulaşım İç ve Dış Tic. A.Ş'nin 7'si pazarlık, 6'sı açık ihale usulü olmak üzere 13 ihale aldığı belirlendi. Bilginay Ltd. Şti'nin 6'sı pazarlık, 4'ü ise açık ihale usulüyle 10 ihale aldığı tespit edildi. Beydağ Ltd. Şti'nin pazarlık usulüyle 7 ihale aldığı, Mercedes Benz Türk A.Ş'nin 3'ü pazarlık 1'i açık olmak üzere 4 ihale aldığı, Vizyon Ulaşım Ltd. Şti'nin de 3'ü pazarlık usulü 1'i açık ihale olmak üzere 4 ihale aldığı, Twin Turizm Ltd. Şti'nin de 1'i pazarlık usulü 1'i açık olmak üzere 2 ihale aldığı, Hanzade A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale aldığı, Öz Hicret Otomotiv A.Ş'nin de pazarlık usulüyle 1 ihale, YST A.Ş'nin pazarlık usulüyle 1 ihale aldığı, Hanzade A.Ş. - YST A.Ş. Ortak Girişiminin açık ihaleyle 1 ihale aldığı belirlendi.