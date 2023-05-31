Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 31 Mayıs 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları açıklanacak. Beştepe'de alınacak kararlar sonuçları ile birlikte kamuoyuna duyurulacak. 31 Mayıs Çarşamba Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki toplantının Kabine üyelerine veda niteliğinde gerçekleştirileceği belirtilirken yeni kabine ne zaman açıklanacak sorusuna yanıt aranıyor. Seçim vaatleri arasında yer alan ev hanımlarına emeklilik, vergisiz telefon ve evlilik kredisi gibi konuların gündemde olması bekleniyor. Peki Kabine Toplantısı kararları açıklandı mı, ne zaman saat kaçta açıklanacak? 31 Mayıs 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları son dakika…