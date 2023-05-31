Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta başlıyor? 31 Mayıs 2023 Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları

KABİNE TOPLANTISI KARARLARI VE SONUÇLARI 31 MAYIS 2023

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, Erdoğan'ın başkanlığında 15.30'da başlayacak, 19.30'da sona ermesi bekleniyor. Edinilen son dakika bilgisine göre, Bakanlar Kurulu Toplantısı kararları ve sonuçları, kritik toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Normalde 15 günde bir düzenlenen Kabine toplantısı, son olarak mart ayında yapılmıştı. Peki, 31 Mayıs Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

İşte, Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ile ilgili son gelişmeler;