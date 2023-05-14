Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Kağıthane ilçesi seçimlerde 2. Bölgede yer alıyor. Avrupa Yakası'ndaki bu ilçede ikamet edenler, Kağıthane seçim sonuçları için en hızlı verilere ulaşacakları sayfayı araştırıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta 08:00'de başlayan oylama akşam 17:00'de son bulacak. Oyunu kullanan seçmenler, Kağıthane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranını araştırıyor. Kağıthane seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler sabah.com.tr'de.