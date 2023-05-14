Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Fotohaber Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 14.05.2023 15:49 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 15:55

Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

İstanbul'un Kağıthane ilçesi seçimlerde 2. Bölgede yer alıyor. Avrupa Yakası'ndaki bu ilçede ikamet edenler, Kağıthane seçim sonuçları için en hızlı verilere ulaşacakları sayfayı araştırıyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve 28. Dönem milletvekili seçimleri için 14 Mayıs'ta 08:00'de başlayan oylama akşam 17:00'de son bulacak. Oyunu kullanan seçmenler, Kağıthane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak, kim kazandı gibi sorularla seçim sonucu ekranını araştırıyor. Kağıthane seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanlığı, 28. Dönem Milletvekili genel seçim sonuçları ve Millet İttifakı ve Cumhur İttifakı oy oranları için en hızlı ve anlık veriler sabah.com.tr'de.

Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

Kağıthane seçim sonuçları sayfasından ilçe genelindeki oy oranları ve oy dağılımını inceleyebilir, açılan sandıklardan çıkan oyları canlı olarak takip edebilirsiniz. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile 28. Dönem milletvekili seçimleri 14 Mayıs akşamı açılan sandıklarla sonuca ulaşacak. Kağıthane seçim sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu, sandıkların açılmasının hemen ardından sabah.com.tr'de cevap bulacak. Kağıthane Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçim sonuçları ve oy oranları verilerine, geçmiş seçimlerdeki istatistiklere, ittifakların oy dağılımına sayfamızdan göz atabilirsiniz. İşte sabah.com.tr genel seçim sonuçları sayfası ile oy oranları.

Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KAĞITHANE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İstanbul Kağıthane seçim sonuçları sayfası; 14 Mayıs akşamı sandıkların açılmasıyla beraber anlık olarak yenilenecek. Sabah.com.tr Kağıthane seçim sonuçları sayfası ile ilçe genelinde oy kullanan seçmen sayısına, geçerli ve geçersiz oy oranlarına ulaşabilirsiniz. Kağıthane ilçesinde ve mahallelerinde kullanılan geçerli oyların hangi adaya verildiğine de sayfamız aracılığıyla kolayca öğrenebilirsiniz.

Kağıthane Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KAĞITHANE KAÇINCI BÖLGEDE?

İstanbul Avrupa Yakası'nda bulunan Kağıthane ilçesi, seçimlerde 2. Bölgede yer alıyor. 2. seçim bölgesinde yer alan diğer ilçeler ise şu şekilde;

Bayrampaşa, Beşiktaş, Beyoğlu, Esenler, Eyüp, Fatih, Gaziosmanpaşa, Sarıyer, Sultangazi, Şişli, Zeytinburnu

Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KAĞITHANE MAHALLELERİ

Çağlayan, Çelitepe, Emniyetevler, Sultan Selim, Gültepe, Gürsel, Harmantepe, Hürriyet, Seyrantepe, Şirintepe, Merkez, Ortabayır, Telsizler, Talatpaşa, Yahya Kemal, Hamidiye, Nurtepe, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilce.

Kağıthane seçim sonuçları 2023 | İstanbul Kağıthane genel seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak?

KAĞITHANE 2018 CUMHURBAŞKANI SEÇİM SONUÇLARI VE OY ORANLARI

RECEP TAYYİP ERDOĞAN - %55,86

MUHARREM İNCE - %32,26

SELAHATTİN DEMİRTAŞ - %5,74

MERAL AKŞENER - %4,73

TEMEL KARAMOLLAOĞLU - %1,24

DOĞU PERİNÇEK - %0,16

SON DAKİKA