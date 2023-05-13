Kahramanmaraş Onikişubat sonuçları | 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Kahramanmaraş Onikişubat Milletvekili sonuçları seçim sonucu ve partilerin oy oranları

Kahramanmaraş'ın en kalabalık ilçesi olması sebebiyle Onikişubat'taki seçim sonuçları merak ediliyor. İlçedeki 453 bini aşkın vatandaş "seçimi kim kazandı" sorusuna cevap arıyor. Toplam 8 milletvekilini meclise gönderecek olan Kahramanmaraş'ta Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oy oranları Ak Parti, CHP, MHP, İyi Parti milletvekili oy oranlarını nasıl etkiyeceği merak ediliyor. Saat 17.00 itibari ile yurt genelinde oy kullanma işleminin bitmesinin ardından sandıklar sayılmaya başlandı ve açılan sandıklar YSK tarafından kamuoyu ile paylaşıldıkça sabah.com.tr ile takip ediliyor. Peki, 2023 Onikişubat seçim sonuçları açıklandı mı, seçim sonucunu kim kazandı, oy oranı nasıl? İşte, Onikişubat 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları oy oranları son durum.