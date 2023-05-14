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Haberler Fotohaber Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri
Giriş Tarihi: 14.05.2023 14:10 Güncelleme Tarihi: 14.05.2023 14:10

Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Kastamonu seçim sonuçları 2023 takip edilmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa giden seçmen oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından genel seçim sonucu araştırmalarını yakın takibe aldı. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları oylar açıldıkça güncelleniyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kastamonu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi sonuçları şehrin sakinlerinin gündeminde. İşte, Kastamonu seçim sonuçları 2023 son durum…

Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Kastamonu seçim sonucu gündemdeki yerini aldı. Karadeniz bölgesinde yer alan şehirde ilçe ilçe araştırmalar başladı. Türkiye Genel Seçimleri 81 ilden alınacak veriler ile sonuçlanıyor. AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti oy oranları tek tek sorgulanıyor. Kastamonu seçim sonuçları 2023 son dakika verileri ile takip ediliyor. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı oyları anlık verilerle araştırılıyor. Seçimi kim kazandı sorusunun yanıtı için veriler anbean inceleniyor. İşte, Kastamonu seçim sonuçları son durum…

Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

KASTAMONU SEÇİM SONUÇLARI ANLIK VERİLER

Merkez, Abana, Ağlı, Araç, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekâni, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, İnebolu, Küre, Pınarbaşı, Seydiler, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ilçelerinde detaylı oy oranları araştırılıyor.

Seçim Sonuçları 2023 linkine tıklayarak seçim sonuçlarını canlı ve anlık olarak takip edebilirsiniz. YSK, seçim yasaklarını kaldırdıktan sonra adayların, partilerin aldığı oy oranlarını il il ve ilçe ilçe buradan görebilirsiniz.

Kastamonu seçim sonuçları linkine tıklayarak bu ilçede adayların ve partilerin aldığı oy oranlarını anbean görüntüleyebilirsiniz.

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Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

CUMHURBAŞKANI ADAYLARI 2023 VE KASTAMONU MİLLETVEKİLİ SAYISI

Cumhurbaşkanı Aday Listesi 2023:

Recep Tayyip Erdoğan

Kemal Kılıçdaroğlu

Muharrem İnce (adaylıktan çekildi)

Sinan Oğan

YSK Kastamonu Milletvekili Adayları 2023 listesi belli oldu. Nüfusu sebebiyle siyasi partilerden Kastamonu için 3 milletvekili adayı çıkması istendi.

Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Ak Parti Kastamonu milletvekili adayları:

1 HALİL ULUAY

2 FATMA SERAP EKMEKCİ

3 MEHMET UMUR

CHP Kastamonu milletvekili adayları:

1 HASAN BALTACI

2 KADİR YALÇIN

3 ZİVER KAPLAN

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