Kastamonu seçim sonuçları 2023: Kastamonu seçim sonucu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili oy oranları YSK verileri

Kastamonu seçim sonuçları 2023 takip edilmeye başladı. 14 Mayıs 2023 Pazar günü sandığa giden seçmen oy verme işlemlerinin tamamlanması ardından genel seçim sonucu araştırmalarını yakın takibe aldı. AK Parti, MHP, CHP, İyi Parti oy oranları oylar açıldıkça güncelleniyor. Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu en çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Kastamonu Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimi sonuçları şehrin sakinlerinin gündeminde. İşte, Kastamonu seçim sonuçları 2023 son durum…